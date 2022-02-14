17 лютого о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра продовження драматичного серіалу «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн». У фільмі «Мама. Продовження» стане відома доля героїні та її сім’ї, яка постраждала через воєнні дії. Графік виходу «Мама» та скільки серій у фільмі ― читайте в матеріалі.

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Продовження серіалу «Мама» вийде на СТБ до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні 17 лютого. Воно має 4 серії, як і перша частина. Головна героїня продовжуватиме боротися за життя сина та благополуччя своєї родини, зіткнувшись тепер з іншим ворогом.

Усі 4 серії вийдуть на СТБ одна за одною поспіль з 20:15. Подивитися їх можна буде на телеканалі, а згодом онлайн на сайті.

Режисер Тарас Ткаченко, автор сценарію Валентина Руденко та команда «Основа Фільм Продакшн» створили не менш драматичну картину, ніж перша частина. У фільмі глядачі зможуть побачити багато проблем та переживання звичайних людей, яких торкнулася війна.

«Мама. Продовження»: графік виходу

1 серія ― 20:15;

2 серія ― 21:15;

3 серія ― 23:04;

4 серія ― 00:04.

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Дивіться всі серії серіалу «Мама. Продовження» 17 лютого о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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