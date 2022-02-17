17 февраля в 20:15 на СТБ состоится премьера продолжения драматического сериала «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн». В фильме «Мама. Продолжение» станет известна судьба героини и ее семьи, которая пострадала из-за военных действий. Что покажут в сериале ― читайте в материале.

Больше по теме: Мы говорим правду: Олеся Жураковская о фильме «Мама. Продолжение»

Продолжение сериала «Мама» на СТБ выпускают ко Дню памяти Героев Небесной Сотни 17 февраля. В фильме будет четыре серии, как и в первой части. Главная героиня постоянно на нервах из-за пропажи сына, однако она работает в госпитале, спасая раненых военных, чтобы приносить пользу хоть где-то. В это время становится известно, что ее сын в плену у боевиков, у Боди начинаются новые проблемы с оккупационными властями, а Нине Петровне звонят с фронта.

«Мама. Продолжение»: что покажут в сериале от 17.02.2022:

Нина Петровна после возвращения с Донбасса помогает тяжело раненым бойцам, которых привозят в Житомир. Ее муж готовится усыновить ребенка, и между ними появляется стена ― Нина считает, что он уже смирился с пропажей их сына. Однако неожиданно ей звонят с фронта ― появилась возможность прижать Лешего. В то же время бывшая ученица Нины Петровны находит на раненом пришитую к футболке бирку ― «Швыдченко». Однако теперь маме не так просто будет приехать на оккупированный Донбасс ― она в розыске у боевиков.

Чтобы добраться до сына, Нине приходится перейти заминированный лес и пережить комендантский час и патрули местных боевиков. Но одно дело ― добраться до больницы, а совсем другое ― спасти плененного сына. Спланированная операция проваливается, как только Нина Петровна приходит в больницу. Кроме того, у Виталия начинается гангрена после ранения…

Тем более что в город направили нового полковника ― он провинился за проваленную операцию на Кавказе и теперь должен усмирить вольнолюбивых украинцев на Донбассе. Его руку уже ощутили и Бодя, и местные боевики, а теперь разбираться будут и с Ниной…

Больше по теме: «Мама»: актеры новой драмы

Video: «Мама. Продолжение»: что будет в 1―4 сериях Мама Продолжение – 1-4 серия на сайте СТБ 17.02.2022. О чем сюжет 1-4 серий Мама Продолжение 2022 года, читайте в анонсе. Мама Продолжение 1-4 серия 17.02.2022

Смотрите все серии сериала «Мама. Продолжение» 17 февраля в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.