17 лютого о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра продовження драматичного серіалу «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн». У фільмі «Мама. Продовження» стане відома доля героїні та її сім’ї, яка постраждала через воєнні дії. Що покажуть у серіалі ― читайте в матеріалі.

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Продовження серіалу «Мама» на СТБ випускають до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні 17 лютого. У фільмі буде 4 серії, як і в першій частині. Головна героїня постійно на нервах через зникнення сина, проте вона працює в госпіталі, рятуючи життя пораненим військовим, щоб приносити користь хоч десь. У цей час стає відомо, що її син у полоні бойовиків, у Боді починаються нові проблеми з окупаційною владою, а Ніні Петрівні телефонують з фронту.

«Мама. Продовження»: що покажуть у серіалі від 17.02.2022:

Ніна Петрівна після повернення з Донбасу допомагає важко пораненим бійцям, яких привозять до Житомира. Її чоловік готується всиновити дитину, і між ними з’являється стіна ― Ніна вважає, що він уже змирився зі зникненням їхнього сина. Проте несподівано їй телефонують з фронту ― з’явилась можливість притиснути Лєшого. В той самий час колишня учениця Ніни Петрівни знаходить на пораненому пришиту до футболки бирку ― «Швидченко». Однак тепер мамі не так просто буде приїхати на окупований Донбас― вона в розшуку у бойовиків.

Щоб дістатися до сина, Ніні доводиться перейти замінований ліс і пережити комендантську годину й патрулі місцевих бойовиків. Та одна справа ― дістатися до лікарні, а зовсім інша ― врятувати полоненого сина. Спланована операція провалюється, щойно Ніна Петрівна приходить до лікарні. Крім того, у Віталія починається гангрена після поранення…

На додачу до міста направили нового полковника ― він провинився за провалену операцію на Кавказі й тепер повинен утихомирити волелюбних українців на Донбасі. Його руку вже відчули і Бодя, і місцеві бойовики, а тепер розбиратися будуть і з Ніною…

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Video: «Мама. Продовження»: Що буде в 1―4 серіях Мама Продовження – 1-4 серія на сайті СТБ 17.02.2022. Про що сюжет 1-4 серій Мама Продовження 2022, читайте в анонсі. Мама Продовження 1-4 серія 17.02.2022

Дивіться всі серії серіалу «Мама. Продовження» 17 лютого о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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