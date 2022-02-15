17 февраля в 20:15 на СТБ состоится премьера продолжения драматического сериала «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн». Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни телеканал СТБ покажет, как дальше развивалась история, события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе. Что ждет зрителя, и как это — сниматься в таком проекте ― читайте в эксклюзивном интервью с главными актерами драмы «Мама. Продолжение» на СТБ.

Больше по теме: Мы говорим правду: Олеся Жураковская о фильме «Мама. Продолжение»

Олеся Жураковская

«Я осознаю, какая это большая актерская удача ― играть современницу, более того, играть воплощение самого главного человека в нашем обществе, ведь и к Украине всегда обращаемся “ненька”, “мама”. Это очень важное слово в украинском языке и вообще на территории нашей Родины. Поэтому я думаю, что это такая часть моего сердца, большая часть моей жизни, и так будет всегда», ― говорит Олеся Жураковская, которая сыграла главную героиню Нину.

Константин Корецкий

«Это такое рабочее счастье, потому что проект “Мама” очень многое для меня значит. Я очень хотел на него попасть ― и попал. Я считаю, что это очень успешный проект, зритель его полюбил. Хотя фильм очень тяжелый, очень сложная тема, но нужная», ― подчеркнул Константин Корецкий, играющий Бодю.

Тамара Антропова

«Возвращаться было несложно. Даже в какой-то момент я пост в фейсбуке написала о том, что когда я приехала на свою локацию, у меня было полное ощущение, что не было этого перерыва. И, наоборот, у меня было полное ощущение, что наши персонажи жили самостоятельной жизнью и ждали, когда уже приедут и доснимут их в конце-концов. Когда мне сказали, что будет сниматься “Мама. Продолжение”, я была немного удивлена. Но вот в процессе, когда зашла в проект, я поняла, что это так органично, так правильно», ― отмечает исполнительница роли Люси Тамара Антропова.

Больше по теме: «Мама»: актеры новой драмы

Смотрите все серии сериала «Мама. Продолжение» 17 февраля в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.