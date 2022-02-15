17 лютого о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра продовження драматичного серіалу «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн». До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні телеканал СТБ покаже, як далі розвивалась історія, події якої розгортаються на окупованому Донбасі. Що чекає на глядача, і як це — зніматися в такому проєкті ― читайте в ексклюзивному інтерв’ю з головними акторами драми «Мама. Продовження» на СТБ.

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Олеся Жураківська

«Я усвідомлюю, яка це велика акторська удача ― грати сучасницю, більше того, грати втілення найголовнішої людини в нашому суспільстві, адже і до України завжди звертаємося “ненька”, “мама”. Це дуже важливе слово в українській мові і взагалі на території нашої Батьківщини. Тому я думаю, що це така частина мого серця, велика частина мого життя, і так буде завжди», ― каже Олеся Жураківська, яка зіграла головну героїню Ніну.

Костянтин Корецький

«Це таке робоче щастя, тому що проєкт “Мама” дуже багато для мене значить. Я дуже хотів на нього потрапити ― і потрапив. Я вважаю, що це дуже успішний проєкт, глядач його полюбив. Хоча фільм дуже важкий, дуже складна тема, але потрібна», ― наголосив Костянтин Корецький, який грає Бодю.

Тамара Антропова

«Повертатися було нескладно. Навіть у якийсь момент я пост у фейсбуці написала про те, що, коли я приїхала на свою локацію, у мене було повне відчуття, що не було цієї перерви. І, навпаки, я мала повне відчуття, що наші персонажі жили самостійним життям і чекали, коли вже прийдуть і їх нарешні дознімуть. Коли мені сказали, що буде зніматися “Мама. Продовження”, я була трохи здивована. Але ось у процесі, коли зайшла в проєкт, я зрозуміла, що це так органічно, так правильно», ― зазначає виконавиця ролі Люсі Тамара Антропова.

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Дивіться всі серії серіалу «Мама. Продовження» 17 лютого о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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