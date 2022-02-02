Мама. Продовження – дивіться на СТБ з 17.02.2022
02.02.2022
До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні телеканал СТБ готує фінал всеукраїнської драми! Серіал Мама. Продовження ви можете дивитися на телеканалі СТБ 17 лютого.
Драма розповість про нові випробування, які випадуть на долю Ніні Петрівні. Жінка отримає довгоочікуваний дзвінок і почує: її син – живий. Проте він перебуває у важкому стані – потрібна термінова операція. На шляху порятунку сина стануть бойовики. Чи зможе Ніна допомогти найріднішій людині та врятувати йому життя? Дізнайтеся дуже скоро – дивіться серіал Мама. Продовження на СТБ з 17.02.2022.
Video: Мама. Продовження – дивіться на СТБ з 17.02.2022
Серіал Мама. Продовження розпочнеться 17 лютого 2022. Що трапиться з героями серіалу Мама. Продовження? 1 серія на СТБ вже 17.02.2022
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