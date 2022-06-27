Серіал Мама вийде в Чехії, Польщі, Литві та Естонії

Серіал «Мама» став доступним у Чехії, Польщі, Естонії та Литві

Драматичний серіал «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн» для СТБ, розказує про життя на Донбасі з 2014 року. Це історія матері, яка відправляє сина на фронт, звідки може його ніколи не дочекатися. Сьогодні серіал виходить на міжнародну арену і захоплює серця закордонних глядачів. Драма «Мама» стала доступною для перегляду в країнах Європи.

Серіал «Мама» став доступним у Чехії, Польщі, Естонії та Литві. Його перекладено на чотири мови.

«Нам уже немає про що домовлятися з рускіми, тому ми починаємо свій діалог з цивілізованим світом і розповідаємо про себе мовою кіно. “Мама” та “Мама. Продовження” пішли по світу розповідати про наші з Вами біль, страшну війну рф проти України. Відтепер “Мама” перекладена на чотири мови і доступна глядачам Чехії, Польщі, Естонії та Литви», ― повідомляють представники «Основа Фільм Продакшн».

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Події стрічки відбуваються на окупованому росією Донбасі. Син голової героїні йде в АТО, проте скоро зникає. Мати не знаходить іншого виходу, ніж їхати його шукати на фронт. Шлях приводить її на окупований Донбас, де життя жінки опиняється під смертельною загрозою.

Ніна Петрівна, роль якої виконує талановита акторка Олеся Жураковська, весь час на нервах через зникнення сина. Проте вона бере себе в руки та починає працювати в госпіталі, рятує життя пораненим військовим тощо. Кожен телефонний дзвінок дає надію, що це бодай невелика новина від її сина.

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