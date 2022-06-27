Сериал Мама выйдет в Чехии, Польше, Литве и Эстонии

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Сериал «Мама» стал доступен в Чехии, Польше, Эстонии и Литве

27.06.2022

Драматический сериал «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн» для СТБ, рассказывает о жизни на Донбассе с 2014 года. Это история матери, отправляющей сына на фронт, откуда может его никогда не дождаться. Сегодня сериал выходит на международную арену и захватывает сердца зарубежных зрителей. Драма «Мама» стала доступна для просмотра в странах Европы.

фильм мама

Сериал «Мама» стал доступен в Чехии, Польше, Эстонии и Литве. Он переведен на четыре языка.

«Нам уже не о чем договариваться с русскими, поэтому мы начинаем свой диалог с цивилизованным миром и рассказываем о себе на языке кино. «Мама» и «Мама. Продолжение» пошли по миру рассказывать о нашей с Вами боли, о страшной войне рф против Украины. Теперь «Мама» переведена на четыре языка и доступна зрителям Чехии, Польши, Эстонии и Литвы», ― сообщают представители «Основа Фильм Продакшн».

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События фильма происходят на оккупированном россией Донбассе. Сын главной героини уходит в АТО, однако скоро исчезает. Мать не находит иного выхода, чем ехать его искать на фронт. Путь приводит ее на оккупированный Донбасс, где жизнь женщины оказывается под смертельной угрозой.

Нина Петровна, роль которой исполняет талантливая актриса Олеся Жураковская, все время на нервах из-за исчезновения сына. Однако она берет себя в руки и начинает работает в госпитале, спасает жизнь раненым военным. Каждый телефонный звонок дает надежду, что это хотя бы небольшая новость от ее сына.

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