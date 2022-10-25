Серіал Мама на Київстар ТВ

Воєнно-драматичний фільм «Мама» вже доступний до перегляду на Київстар ТБ

Минулого року до Дня пам’яті Небесної сотні в ефірі СТБ відбулася гучна всеукраїнська прем’єра багатосерійного фільму «Мама». Сюжет воєнної драми заснований на реальних подіях і розповідає щемливу історію про Ніну Петрівну з Житомира, син якої пішов добровольцем на війну. Попри всі життєві негаразди, жінка знаходить сили жити далі, адже поруч з нею залишилися чоловік і донька. Та згодом Ніна дізнається, що її сина – Василя Швидченка – взяли у полон.

Мама, не роздумуючи, відправляється на пошуки власної дитини просто в тенета ворога – в тимчасово окупований Донбас. На її шляху траплятимуться розчарування, страх і відчай. Неодноразово вона почує безліч осудів від оточення. Війна та зрада дивитимуться їй просто в очі. Та під час нелегких пошуків найріднішої людини, Ніна Петрівна стане мамою ще для декількох поранених солдатів. Адже чужих синів під час війни не буває.

Сюжет відкриває залаштунки життя всіх українських матерів, чиї діти виборюють свободу на фронті у тривалій війні з рф.

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Драма «Мама» стала одним з найуспішніших патріотичних проєктів в Україні, про що свідчать високі результати теледивлення: прем’єра в ефірі СТБ стала лідером слоту за жіночою аудиторією, випередивши цілий ряд розважальних проєктів дня усіх українських телеканалів. «Мама» отримала велику увагу і розголос не тільки серед українських глядачів, а й міжнародне визнання на престижному кінофестивалі Serial Killer у Брно.

Головну роль в драмі виконує Заслужена артистка України Олеся Жураківська, також до акторського складу входять Микола Боклан, Ада Роговцева, Костянтин Корецький та інші.

Виробництво – «Основа Фільм Продакшн» на замовлення телеканалу СТБ.

Відтепер передивитись всі серії «Мами» можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ за посиланням: https://kv.st/aEg

Нагадаємо, загалом Київстар ТБ налічує понад 300 каналів та відеотеку з 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів та шоу. Сервіс доступний на смартфонах, планшетах, Smart TV, приставках та у браузері на компʼютері абонентам усіх операторів мобільного звʼязку України.

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