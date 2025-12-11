Новорічна мелодрама «Викрадена на Різдво» на СТБ: премʼєра

Різдвяний подарунок від СТБ: новорічна мелодрама «Викрадена на Різдво»

У зимові свята ми всі прагнемо тепла, дива й трішки казки. Цього року телеканал СТБ підготував особливий подарунок для своїх глядачів — чотирисерійну мелодраму «Викрадена на Різдво» виробництва Starlight Production. Це легка новорічна історія, у якій поєдналися романтика, добрий гумор, авантюрний дух та неочікувані повороти. У головній ролі – зірка «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк.

«Викрадена на Різдво»: що відомо про премʼєру та опис героїв

Прем’єра чотирисерійної мелодрами відбудеться— 25 грудня о 20:00 на телеканалі СТБ.

Антоніна Хижняк/Христина Малишенко — красива, завжди заклопотана жінка, у якої хаос буднів часто перемагає ідеальність. Після розлучення зруйноване життя й борги змусили почати все з нуля: працювати за двох і виховувати двох підлітків. Попри втому, вона зберігає гумор, віру в дива і надію на кохання. І саме цієї зими доля підкине їй поворот, який змінить усе.

Роман Луцький/Матвій Лебідь — сильний чоловік із суворими рисами, за якими ховається дивовижна м’якість. Він чесний та уважний педіатр, якого обожнюють діти, і батько, який болісно переживає віддалення доньки.

Коли шахрай лишає його без дому та заощаджень, відчай штовхає Матвія на відчайдушний план — викрасти дружину забудовника. Та замість потрібної жінки він випадково викрадає Христину, і ця помилка стає початком різдвяної пригоди, яка перевертає його життя.

Олександр Рудько/Євген — привабливий, з вічним вогником ентузіазму та нескінченними «геніальними» ідеями. Він живе у постійному старті, легко ризикує й переступає межу порядності заради швидкого прибутку. Христину ніби любить, але слова та дії завжди розходяться — і її довіра тане швидше, ніж він встигає придумати нову «успішну» ідею.

Альбіна Перерва/Ольга — найкраща подруга й колега Христини. Вона завжди поруч: з теплим словом, влучною порадою й тією м’якою мудрістю, яка рятує подругу від зайвих кроків. Ольга за своїм характером весела, добра та чуйна. Її маленька слабкість – шоколадні цукерки, які завжди піднімають настрій.

Катаріна Файн/Еліна — розкішна красуня, яка все життя жила під захистом привілеїв і для оточення виглядала примхливою принцесою. Але за ляльковою маскою ховається холодна, обачна й небезпечно цілеспрямована жінка.

Вона давно прагне вирватися з-під контролю чоловіка та батька, і заради свободи готова перейти будь-яку межу. Коли її ретельно спланована пастка випадково зачіпає Христину, починається гра, де Еліна нарешті стає хижачкою.

Даниїл Маржець/Денис — водій і коханець Еліни, чоловік, який йде за нею в будь-яку авантюру, навіть якщо вона межує зі злочином. Він бездоганно виконує її примхи, непомітно підчищає сліди й завжди стоїть на крок позаду — мов тінь, що оберігає. Та що керує ним насправді: сліпа закоханість чи холодний розрахунок?

Олександр Соколов/Костянтин Сіренко — ефектний і впевнений. Такі як він заходять в будь-яку кімнату так, наче вона належить тільки йому. За блиском стилю ховається мстивий маніпулятор із жагою контролю та грошей. Усмішка завжди трохи фальшива, погляд зверхній, а манери театральні, бо Костя знає, яку роль зіграти, щоб отримати бажане.

Стара образа на Христину і кар’єрний успіх через шлюб із донькою забудовника перетворили його на токсичного антагоніста: він принижує, зупиняє та грає «ідеального чоловіка» лише на публіку, а в реальності — маніпулятор, якому не можна довіряти ні дрібниці, ні компанію.

Григорій Боковенко/Микола Трохимович — самотній сусід Христини, завжди акуратний, із білою борідкою і теплою хитринкою в очах. Носить товстий светр ручної роботи і потерту куртку сторожа. Вдень допомагає Христині з її неслухняними синами, а вночі працює сторожем на будівництві. Мудрий і спостережливий, він втручається лише тоді, коли справді треба, і часто так, що ніхто навіть не помічає.

Але Трохимович — не просто добрий дідусь. В нашій історії Трохимович має магічну сторону, про яку ніхто не здогадується.

