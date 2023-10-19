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Телеканал СТБ готує для глядачів нову гостросюжетну мелодраму «Кришталеві джерела»

19.10.2023

Телеканал СТБ і StarLight Production розпочали виробництво 4-серійної гостросюжетної мелодрами «Кришталеві джерела». Зйомки триватимуть протягом жовтня-листопада у Києві та Київській області. Глядачі побачать новий серіал вже наступного року в ефірі телеканалу СТБ. 

Телеканал СТБ готує для глядачів нову гостросюжетну мелодраму «Кришталеві джерела»

За сюжетом 32-річна викладачка дитячої хореографії Ліза Кохач дізнається, що має стати опікункою 10-річної племінниці, про яку нічого не знала. Ліза опиняється у великому і занедбаному будинку на березі мальовничого озера «Кришталеві джерела», який має дістатися майбутньому опікуну. Але виявляється на будинок, як і на опікунство,  є ще один претендент – дядько Нелі Михайло Столяр. Боротьба за племінницю зводить їх під одним дахом і розпалює заборонені почуття двох суперників. 

Телеканал СТБ готує для глядачів нову гостросюжетну мелодраму «Кришталеві джерела»

У головних ролях — Катерина Варченко, Сергій Стрельніков, Марія Мархай, Вікторія Литвиненко, Руслан Мірошниченко, Сергій Кучеренко.

«Наша історія, як завжди, про кохання, для якого можливо все. Яке ми не завжди здатні розпізнати одразу. Заради якого спочатку доводиться зустрітися зі своїми сумнівами і мати сміливість сказати «так» своїм почуттям. Оскільки у нас гостросюжетна мелодрама – вона буде насичена подіями та інтригами, а отже поряд з любов’ю героїня зіштовхнеться з небезпекою та загрозою. Найчастіше ми очікуємо загрози від когось незнайомого, від чогось невідомого, але нерідко небезпека і зрада приходять від найближчих людей. У таких складних обставинах опиняється головна героїня, коли за прихованою любов’ю ховається зрада, коли друг може виявитись ворогом, а чужа людина – рідною.  Вона має пройти всі випробування, щоб відкрити своє серце, розпізнати любов і дружбу та відчути, хто насправді є ворогом, а хто виявиться дуже знаковим і важливим у її житті», — коментує головну ідею мелодрами креативна продюсерка Оксана Кукоба. 

Телеканал СТБ готує для глядачів нову гостросюжетну мелодраму «Кришталеві джерела»

Початок зйомок команда StarLight Production вже традиційно відсвяткувала золотаво-багряним ягідним пирогом замість розбиття тарілки. 

Творча група мелодрами «Кришталеві джерела»:

Креативна продюсерка — Оксана Кукоба 

Авторка сценарію – Анна Смірнова 

Лінійний продюсер проєкту — Віктор Швець

Виконавчі продюсерки — Діана Новик, Ольга Ковпоша 

Режисер-постановник — Максим Мехеда 

Оператор-постановник — Олександр Гребенніков 

Художниця-постановниця — Діана Тодоратьєва

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