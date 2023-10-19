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Телеканал СТБ готовит для зрителей новую остросюжетную мелодраму «Кришталеві джерела»

19.10.2023

Телеканал СТБ и StarLight Production начали производство 4-серийной остросюжетной мелодрамы «Кришталеві джерела». Съемки продлятся в течение октября-ноября в Киеве и Киевской области. Зрители увидят новый сериал уже в следующем году в эфире телеканала СТБ.

Телеканал СТБ готовит для зрителей новую остросюжетную мелодраму «Кришталеві джерела»

По сюжету 32-летняя преподавательница детской хореографии Лиза Кохач узнает, что должна стать опекуном 10-летней племянницы, о которой ничего не знала. Лиза оказывается в большом и заброшенном доме на берегу живописного озера «Кришталеві джерела», который должен достаться до будущего опекуна. Но оказывается на дом, как и на попечительство, есть еще один претендент – дядя Нели Михаил Столяр. Борьба за племянницу возводит их под одной крышей и разжигает запретные чувства двух соперников.

Телеканал СТБ готовит для зрителей новую остросюжетную мелодраму «Кришталеві джерела»

В главных ролях — Екатерина Варченко, Сергей Стрельников, Мария Мархай, Виктория Литвиненко, Руслан Мирошниченко, Сергей Кучеренко.

«Наша история, как всегда, о любви, для которой возможно все. Которую мы не всегда способны распознать сразу. Ради которой поначалу приходится встретиться со своими сомнениями и обладать смелостью сказать «да» своим чувствам. Поскольку у нас остросюжетная мелодрама – она будет насыщена событиями и интригами, а значит, рядом с любовью героиня столкнется с опасностью и угрозой. Чаще мы ожидаем угрозы от кого-то незнакомого, от чего-то неизвестного, но нередко опасность и измена приходят от самых близких людей. В таких сложных обстоятельствах оказывается главная героиня, когда за скрытой любовью скрывается измена, когда друг может оказаться врагом, а чужой человек – родным. Она должна пройти все испытания, чтобы открыть свое сердце, распознать любовь и дружбу и почувствовать, кто на самом деле враг, а кто окажется очень знаковым и важным в ее жизни», — комментирует главную идею мелодрамы креативная продюсер Оксана Кукоба.

Телеканал СТБ готовит для зрителей новую остросюжетную мелодраму «Кришталеві джерела»

Начало съемок команда StarLight Production уже традиционно отпраздновала золотисто-багровым ягодным пирогом вместо разбиения тарелки.

Творческая группа мелодрамы «Кришталеві джерела»:

Креативныц продюсер — Оксана Кукоба

Автор сценария – Анна Смирнова

Линейный продюсер проекта — Виктор Швец

Исполнительные продюсеры — Диана Новик, Ольга Ковпоша

Режиссер-постановщик — Максим Мехеда

Оператор-постановщик — Александр Гребенников

Художница-постановщица — Диана Тодоратьева

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