Новогодняя мелодрама «Викрадена на Різдво» на СТБ: премьера

Різдвяний подарунок від СТБ: новорічна мелодрама «Викрадена на Різдво»
11.12.2025
Олена Лавренюк: «Театр і кіно – це дві різні стихії, і кожна з них унікальна»
Анастасия Цымбалару и Андрей Исаенко рассказали о работе в паре, развитии украинского кино и своих следующих проектах
Телеканал СТБ готовит для зрителей новую остросюжетную мелодраму «Кришталеві джерела»
«Справедливость»: количество серий и график выхода на СТБ
Від творців фільму «Мама»: Основа Фільм Продакшн у партнерстві з телеканалом СТБ та телекомпанією ERR (Естонія) знімають воєнну драму «Юрик», засновану на реальних подіях
Военно-драматический фильм «Мама» уже доступен для просмотра на Киевстар ТВ
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.