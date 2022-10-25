Сериал Мама на Киевстар ТВ

Военно-драматический фильм «Мама» уже доступен для просмотра на Киевстар ТВ

В прошлом году ко Дню памяти Небесной сотни в эфире СТБ прошла громкая всеукраинская премьера многосерийного фильма «Мама». Сюжет военной драмы основан на реальных событиях и рассказывает щемящую историю о Нине Петровне из Житомира, сын которой пошел добровольцем на войну. Несмотря на все жизненные проблемы, женщина находит силы жить дальше, ведь рядом с ней остались мужчина и дочь. Впоследствии Нина узнает, что ее сына Василия Швидченко взяли в плен.

Мама, не раздумывая, отправляется на поиски собственного ребенка прямо в сети врага – во временно оккупированный Донбасс. На ее пути будут случаться разочарование, страх и отчаяние. Неоднократно она услышит множество осуждений от окружающих. Война и предательство будут смотреть ей прямо в глаза. Но во время нелегких поисков самого родного человека Нина Петровна станет мамой еще для нескольких раненых солдат. Ведь чужих сыновей во время войны не бывает.

Сюжет открывает заслуги жизни всех украинских матерей, чьи дети борются за свободу на фронте в длительной войне с рф.

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Драма «Мама» стала одним из самых успешных патриотических проектов в Украине, о чем свидетельствуют высокие результаты телесмотрения: премьера в эфире СТБ стала лидером слота по женской аудитории, опередив ряд развлекательных проектов дня всех украинских телеканалов. «Мама» получила большое внимание и огласку не только среди украинских зрителей, но и международное признание на престижном кинофестивале Serial Killer в Брно.

Главную роль в драме играет Заслуженная артистка Украины Олеся Жураковская, также в актерский состав входят Николай Боклан, Ада Роговцева, Константин Корецкий и другие.

Производство – «Основа Фильм Продакшн» по заказу телеканала СТБ.

Теперь посмотреть все серии «Мамы» можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ по ссылке: https://kv.st/aEg

Напомним, в общей сложности Киевстар ТВ насчитывает более 300 каналов и видеотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Сервис доступен на смартфонах, планшетах, Smart TV, приставках и браузере на компьютере абонентам всех операторов мобильной связи Украины.

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