Воєнна драма «Юрик» на СТБ: що відомо

Від творців фільму «Мама»: Основа Фільм Продакшн у партнерстві з телеканалом СТБ та телекомпанією ERR (Естонія) знімають воєнну драму «Юрик», засновану на реальних подіях

Цієї весни в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем’єра проєкту «Юрик, або Дорога, не торкаючись землі». Над чотирисерійною воєнною драмою працює потужна команда «Основа Фільм Продакшн», яка у 2021 році зняла для СТБ фільм «Мама». У головних ролях задіяні Максим Боряк, Тамара Антропова, Римма Зюбіна і Віктор Жданов.

Проєкт створюється за підтримки партнерів — естонської телекомпанії ERR та фонду USAID.

Події драми «Юрик» засновані на реальній історії 11-річного хлопчика, який, рятуючись з охопленого війною Маріуполя, 15 днів добирався кордону України. В евакуацію Юрика відправила мама, коли зрозуміла, що у рідному місті йому загрожує небезпека бути вивезеним окупантами до росії. Війна у жахливий спосіб знищила їх щасливу родину: батько, дідусь і молодша сестричка загинули під час ворожих обстрілів. Заради сина мама приймає найважче у своєму житті рішення — відірвати від себе дитину, аби він врятувався і мав змогу жити у безпеці у родичів в Естонії. Сама ж залишається в Маріуполі, в підвалі їхнього будинку, доглядати хвору бабусю.

Самотужки, з номером телефону мами на спині та єдиною врятованою світлиною, де їх сім’я ще разом, Юрик триматиме свій шлях до рятівного кордону: потягом, автомобілем, з військовими у БТРі, під обстрілами та окупованими містами, знаходячи короткий відпочинок у добрих людей.

«Це дуже зворушлива історія про те, що сьогодні переживають мільйони українських сімей: про родинні зв’язки, про важкий вибір матері, про сміливість наших дітей і те, як війна змушує їх швидко подорослішати. Про небайдужих людей, які навіть в таких страшних умовах готові протягнути руку допомоги. Але, попри все, ця історія несе в собі світло, яке обов‘язково подолає темряву. Участь в проєкті естонської телекомпанії, як ко-продакшн партнера, дуже символічна для нас, адже Естонія багато підтримує Україну, і ця залученість до спільного виробництва в Києві, під час повномасштабного вторгнення, — це важливий сигнал, що свідчить про беззаперечну віру партнерів і Європи в нашу перемогу. Я також бачу запал, з яким знімальна група створює цей фільм, і вкотре переконуюсь, що українці можуть все», — коментує генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ Катерина Шевелюк.

«Проєкт «Юрик, або Дорога, не торкаючись землі» розповідає про мандрівку дитини через Україну, охоплену війною. Сюжет глибоко змальовує долі дітей і дорослих, які, починаючи з 24 лютого 2022 року, опинились у пеклі. Окрема філософія нашого фільму — це злам нормального життя, стик миру і війни, розлом, що стався після повномасштабного вторгнення рф на територію України. В цілому наш проєкт присвячений всім дітям України, які пережили і постраждали від російсько-української війни», — коментує авторка ідеї та креативна продюсерка проєкту Валентина Руденко.

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«Фільм “Юрик” отримав шанс реалізуватись завдяки потужній підтримці партнерів, а саме фонду USAID, телеканалу СТБ та естонського телеканалу ERR. Окрім українських акторів, до нас долучились відомі акторки з Естонії, котрі згодились приїхати до України, аби виконати ролі родичок Юрика та підтримати українську креативну індустрію у такий драматичний для нас час. Зйомки драми відбуваються в Києві та області з дотриманням усіх правил безпеки під час повітряних тривог», — коментують генеральні продюсерки Основа Фільм Продакшн Тетяна Куц та Вікторія Горенштейн.

У ролях: Максим Боряк (Юрик), Тамара Антропова (мама), Римма Зюбіна (бабуся), Віктор Жданов, Костянтин Корецький, Анне Вєесаар (Естонія), Лііз Хааб (Естонія), Сергій Воляновський, Сергій Мяус, Валентина Руденко, Поліна Снісаренко, Олег Іваніца, Олександр Божко, Всеволод Шекіта.

Виробництво — Основа Фільм Продакшн на замовлення телеканалу СТБ.

Партнери проєкту — телеканал СТБ, телекомпанія ERR (Естонія) та фонд USAID.

авторка ідеї та креативна продюсерка проєкту — Валентина Руденко

автори сценарію — Валентина Руденко, Микола Рибалка, Тетяна Куц

продюсерки — Вікторія Горенштейн, Тетяна Куц

режисер — Олександр Тименко

генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ — Катерина Шевелюк.

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