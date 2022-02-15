17 февраля в 20:15 на СТБ состоится премьера продолжения драматического сериала «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн». В фильме «Мама. Продолжение» станет известна судьба героини и ее семьи, которая пострадала из-за военных действий. И пока все находятся в ожидании премьеры, читайте интервью с актером сериала «Мама» Александром Божко.

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Что для вас значит война?

Война для меня ― это боль, печаль, тревога, и я считаю, что, если это возможно, то нужно как можно скорее прекращать войну. И вообще, убийство человека ― это противоестественно. Этого надо избегать.

Есть ли кто-то из ваших знакомых на Донбассе?

Лично знакомых нет. Но я знал одного парня, который учился в одной школе с моим другом. И он поехал в АТО еще в 2014 году и погиб. К сожалению, не помню его фамилии. Это единственный сын. Единственный ребенок в семье. Это очень обидно. Я знаю одного парня, это Илья Самойленко, сын кастинг-директора, которая снимает много проектов. Вот и ее сын добровольцем ушел в АТО еще в 2014 году и до сих пор там воюет. Он был тяжело ранен. Это очень страшно. Но все равно он очень любит свою Родину, и хотя мать отговаривала его, он снова поехал туда.

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Чем неповторимый ваш родной край?

Киев я считаю лучшим местом в мире. Многие об этом говорят, даже приезжие люди, которые здесь не живут. Мне очень жаль, что некоторые киевляне едут за границу, особенно молодежь. У меня родственники, знакомые начинают говорить, что у нас все очень плохо в стране, никаких перспектив, и все только на худшее надеются. Говорят, что при возможности будут выезжать тоже за границу. Мне очень больно и неприятно это слышать, потому что у нас очень классные, искренние люди, очень много талантливых, многие ученые. Обидно, когда такое происходит.

Как вы думаете, что объединяет всех украинцев?

Любовь к своей земле, к культуре, к семье.

Как вы думаете, что чувствует мать, отправляя ребенка на фронт?

Конечно, я считаю, что каждая мать, как бы она ни любила свою страну, испытывает неприятие. Потому что это страшно. Это бессонные ночи, это нет никакой жизни. Только думаешь и надеешься, что твой ребенок выживет и вернется домой.

Какие слова поддержки вы сказали бы ребятам, которые сейчас на войне?

Ребята, берегите себя. За вас очень переживает ваша семья, и они вас ждут. Возвращайтесь все живыми, не рискуйте, если есть такая возможность. Не рискуйте. Вы все уже герои. Всегда помните, что вас ждут дома.

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