19 февраля в 20:15 ко Дню памяти Героев Небесной Сотни зрители СТБ увидят 4-серийную драму «Мама». Но что вам известно об актерах нового проекта? Читайте необычные факты об актерах фильма «Мама» прямо сейчас!

Олеся Жураковская. В сериале «Мама» актриса сыграет главную роль, которая, по ее словам, далась эмоционально очень тяжело. Кроме театральных и киноработ Олеся Жураковская попробовала себя на телевидении: на протяжении четырех сезонов она была ведущей популярного шоу «Зважені та щасливі». Также актриса непревзойденно сыграла мать главного героя в картине «Как долго я тебя ждала». Яркий национальный образ кухарки Павлины Жураковская воссоздала в сериале «Крепостная». Николай Боклан. Талантливый театральный и киноактер является братом народного артиста Украины Станислава Боклана, который тоже появлялся во множестве сериалов телеканала СТБ. Например, у Станислава была яркая роль в костюмированной драме «Крепостная», а Николай знаком нашей аудитории по работе в сериале «Акушерка». Михаил Кришталь. Михаил — украинский актер театра и кино, шоумен, заслуженный артист Украины. Наиболее заметные работы Кришталя — сериалы «Мажор», «Сваты»-6, «Слуга народа», «Женский доктор» и фильм «Смертельно живой». Он является лауреатом фестивалей «Театральный Донбасс» 1992 и 2006 годов, «Мельпомена Таврии» 2006 года.

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