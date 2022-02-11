17 лютого о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра продовження драматичного серіалу «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн». А що вам відомо про акторів нового проєкту? Читайте незвичайні факти про акторів фільму «Мама» просто зараз!

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Олеся Жураківська. У серіалі «Мама» актриса зіграла головну роль, яка, за її словами, далася емоційно дуже важко. Крім театральних і кіноробіт Олеся Жураківська спробувала себе на телебаченні: протягом чотирьох сезонів була ведучою популярного шоу «Зважені та щасливі». Також актриса неперевершено зіграла матір головного героя у фільмі «Як довго я на тебе чекала». Яскравий національний образ кухарки Павлини Жураківська втілила в серіалі «Кріпосна».

Микола Боклан. Талановитий театральний і кіноактор є братом народного артиста України Станіслава Боклана, який теж з’являвся в багатьох серіалах телеканалу СТБ. Наприклад, у Станіслава була яскрава роль у костюмованій драмі «Кріпосна», а Микола знайомий нашій аудиторії за роботою в серіалі «Акушерка».

Костянтин Корецький. На 2021 рік на рахунку актора 113 кіно- і театральних проєктів. Відомий за ролями: капітан Коров’як у фільмі «Карпатський рейнджер», Ігор Колотов (головна роль) у серіалі «Ментівські війни. Київ». Одружений з акторкою Наталією Корецькою. Виховує доньку Софію, яка також з дитинства знімається в кіно.

Тамара Антропова ― українська акторка і режисерка. Ще на першому курсі Е. Митницький зробив її помічницею режисера театру. На четвертому курсі у 2012 році Тамара Антропова з виставою «Мене немає» за п’єсою В. Сігарева «Сонечка повертаються…» (перший акт) потрапила в номінацію «Найкращий режисерський дебют» театральної премії «Київська пектораль».

Ада Роговцева ― відома радянська та українська акторка. На 4 курсі навчання актор Олег Борисов запросив її працювати до Національного академічного театру драми ім. Лесі Українки, а вже у 23 роки вона стала заслуженою артисткою УРСР. Перші спроби знімання в кіно у неї відбулися ще на першому курсі навчання у Київському театральному інституті ім. І. К. Карпенка-Карого.

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Дивіться всі серії серіалу «Мама. Продовження» 17 лютого о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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