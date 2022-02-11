17 февраля в 20:15 на СТБ состоится премьера продолжения драматического сериала «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн». Но что вам известно об актерах нового проекта? Читайте необычные факты об актерах фильма «Мама» прямо сейчас!

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Олеся Жураковская. В сериале «Мама» актриса сыграла главную роль, которая, по ее словам, далась эмоционально очень тяжело. Кроме театральных и киноработ Олеся Жураковская попробовала себя на телевидении: на протяжении четырех сезонов была ведущей популярного шоу «Зважені та щасливі». Также актриса непревзойденно сыграла мать главного героя в картине «Как долго я тебя ждала». Яркий национальный образ кухарки Павлины Жураковская воссоздала в сериале «Крепостная».

Николай Боклан. Талантливый театральный и киноактер является братом народного артиста Украины Станислава Боклана, который тоже появлялся во множестве сериалов телеканала СТБ. Например, у Станислава была яркая роль в костюмированной драме «Крепостная», а Николай знаком нашей аудитории по работе в сериале «Акушерка».

Константин Корецкий. На 2021 год на счету актера 113 кино- и театральных проектов. Известный по ролям: капитан Коровяк в фильме «Карпатский рейнджер», Игорь Колотов (главная роль) в сериале «Ментовские войны. Киев». Женат на актрисе Наталье Корецкой. Воспитывает дочь Софию, которая тоже с детства снимается в кино.

Тамара Антропова ― украинская актриса и режиссер. Еще на первом курсе Э. Митницкий сделал ее помощницей режиссера театра. На четвертом курсе в 2012 году Тамара Антропова со спектаклем «Меня нет» по пьесе В. Сигарева «Божьи коровки возвращаются…» (первый акт) попала в номинацию «Лучший режиссерский дебют» театральной премии «Киевская пектораль».

Ада Роговцева ― известная советская и украинская актриса. На 4 курсе обучения актер Олег Борисов пригласил ее работать в Национальный академический театр драмы имени Леси Украинки, а уже в 23 года она стала заслуженной артисткой УССР. Первые попытки съемки в кино у нее состоялись еще на первом курсе обучения в Киевском театральном институте им. И. Карпенко-Карого.

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Смотрите все серии сериала «Мама. Продолжение» 17 февраля в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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