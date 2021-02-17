Фильмы о войне на Донбассе, которые нужно посмотреть всем: подборка

О войне на востоке Украины уже снято несколько десятков фильмов, большинство из них – документальные и художественные, что крайне важно для украинского общества. Ведь правдивые свидетельства о российских преступлениях помогают правильно понимать настоящее и будущее и действовать соответственно. Редакция сайта телеканала СТБ рекомендует пересмотреть лучшие картины на основе реальных событий украинской современности.

«Позывной “Бандерас”»(2018)

Народная поговорка гласит: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Опытный воин, капитан Антон Саенко, которого в отряде прозвали «Бандерас», вот уже 20 лет не был в родном поселке. Но началась антитеррористическая операция, которая заставила не только Антона, но и тысячи других украинских мужчин попасть на эту территорию.

В этом поселке вскоре предполагается серия диверсий, которые «Бандерас» вместе с другими разведчиками должен предотвратить, чтобы не погибли мирные жители. Хуже всего то, что где-то среди своих есть предатель, который может в любой момент вонзить нож в спину. «Бандерас» не может доверять никому в поисках этого «сепара». Главное, чтобы ему и в дальнейшем все доверяли.

«Киборги» (2017)



Фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева рассказывает о героях нашего времени, о борьбе украинских военных за Донецкий аэропорт в сентябре 2014 года. В центре истории – собирательные образы, срисованные из событий жизни настоящих людей, которые 242 дня находились в аду и за свою несокрушимость получили прозвище «киборги». Среди них есть и кадровые военные, и представители добровольческих батальонов.

«Иловайск 2014: Батальон “Донбасс”» (2019)



Это история командира штурмовой группы батальона «Донбасс» Тараса Костанчука с позывным «Бишут», который получил тяжелое ранение и чудом уцелел и выжил в оккупированном городе. «Бишут» целый месяц находился в одной из заброшенных квартир. Местные жители знали об этом и помогали ему скрываться от оккупантов, несмотря на то, что объявления о розыске добровольцев были развешены по всему городу.

«Донбасс» (2018)



Донбасс, Восточная Украина. Об этом регионе в 2014 году узнал весь мир и слышит до сих пор. Там всегда рядом идут открытые вооруженные конфликты и сепаратистские диверсии, от которых страдают местные жители. На Донбассе очень тонкая грань между войной и миром, между правдой и пропагандой, между ненавистью и любовью. Каждый зритель может хоть и отдаленно, но все же, погрузиться в эту жуткую атмосферу, где между жизнью и смертью нет грани. Где от комедии до драмы один шаг. Эта история не только о регионе или одной стране. Это рассказ о всем мире, который попал в сети фальши. Это касается каждого из нас.

«Атлантида» (2019)

Фильм рассказывает о жизни Донбасса после будущей победы Украины над Россией и возвращения оккупированных территорий. «Атлантида» изображает события 2025 года, через год после окончания войны. Территорию Донбасса признано непригодной для проживания, а местность настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными.

«Схидняк» (2020)



Позывной главного героя – «Борода». Он неугомонный оптимист и способен решить любой вопрос. Вот и в этот раз он – первый, когда надо отправиться в штаб, чтобы «выбить» необходимое для обеспечения своего подразделения. В напарники «Борода» берет с собой молодого новичка по прозвищу «Режиссер». Вместе им придется ехать через блокпосты, прифронтовые города и села, встречаться с военными и гражданскими, попадая в разные передряги – смешные и не очень…

«Мама» (2021)

По сюжету, главная героиня фильма Нина Петровна живет с семьей в Житомире. В тот момент, когда ее сын Виталий Швыдченко ушел добровольцем на фронт защищать свою страну, в мирной жизни Нины Петровны поселилась война. В один из обычных дней она узнает, что Виталий попал в плен. Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка – отправиться самостоятельно на его поиски. Ныне Петровне придется пройти долгий путь, сменить города и села, пройти блокпосты и кабинеты местных властей, встретиться лицом к лицу с врагом, и все для того, чтобы узнать самый важный для матери ответ – жив ли ее ребенок.

Смотрите фильм «Мама» на телеканале СТБ 19 февраля в 20:15!

Больше по теме: Храпящий труп и сон над микроскопом: интересные факты о съемках сериала «Слід»

Читайте нас также в Viber и Telegram.