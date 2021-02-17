Фільми про війну на Донбасі, які потрібно подивитися всім: добірка

Про війну на сході України вже знято кілька десятків фільмів, більшість із них – документальні та художні, що вкрай важливо для українського суспільства. Адже правдиві свідчення про російські злочини допомагають правильно розуміти теперішнє та майбутнє і діяти відповідно. Редакція сайту телеканалу СТБ рекомендує переглянути найкращі стрічки на основі реальних подій українського сьогодення.

«Позивний “Бандерас”» (2018)

Народна приказка каже: «Лихо не без добра». Досвідчений воїн, капітан Антон Саєнко, котрого в загоні прозвали «Бандерас», ось уже 20 років не був у рідному селищі. Та почалася антитерористична операція, котра змусила не тільки Антона, але й тисячі інших українських чоловіків потрапити на ту територію.

У цьому селищі незабаром передбачається серія диверсій, яким «Бандерас» разом з іншими розвідниками повинен запобігти, щоб не загинули мирні жителі. Найгірше те, що десь серед своїх є зрадник, котрий може будь-якої миті встромити ніж у спину. «Бандерас» не може довіряти нікому в пошуках цього «сепара». Головне, щоб йому й надалі всі довіряли.

«Кіборги» (2017)

Фільм режисера Ахтема Сеїтаблаєва розповідає про героїв нашого часу, про боротьбу українських військових за Донецький аеропорт у вересні 2014 року. У центрі історії – збірні образи, змальовані з подій життя справжніх людей, котрі 242 дні перебували в пеклі облоги і за свою незламність отримали прізвисько «кіборги». Серед них є і кадрові військові, і представники добровольчих батальйонів.

«Іловайськ 2014: Батальйон “Донбас”» (2019)



Це історія командира штурмової групи батальйону «Донбас» Тараса Костанчука з позивним «Бішут», котрий зазнав важкого поранення і дивом уцілів та вижив в окупованому місті. «Бішут» цілий місяць перебував в одній із покинутих квартир. Місцеві жителі знали про це й допомагали йому переховуватись від окупантів, незважаючи на те, що оголошення про розшук добровольця були розвішені по всьому місту.

«Донбас» (2018)

Донбас, Східна Україна. Про цей регіон у 2014 році дізнався весь світ і чує з того часу досі. Там завжди поруч ідуть відкриті збройні конфлікти й сепаратистські диверсії, від яких потерпають місцеві жителі. На Донбасі дуже тонка грань між війною та миром, між правдою та пропагандою, між ненавистю та коханням. Кожен глядач може хоч і віддалено, але все ж зануритись у цю страшну атмосферу, де між життям і смертю немає межі. Де від комедії до драми один крок. Ця історія не тільки про регіон або одну країну. Це розповідь про весь світ, котрий потрапив у тенета фальші. Це стосується кожного з нас.

«Атлантида» (2019)



Фільм розповідає про життя Донбасу після майбутньої перемоги України над Росією та повернення окупованих територій. «Атлантида» зображує події 2025 року, через рік після завершення війни. Територію Донбасу визнано непридатною для проживання, а місцевість настільки спустошена, що зміни здаються неможливими.

«Східняк» (2020)



Позивний головного героя – «Борода». Він невгамовний оптиміст і здатен вирішити будь-яке питання. Ось і цього разу він – перший, коли треба вирушити в штаб, щоб «вибити» необхідне для забезпечення свого підрозділу. У напарники «Борода» бере з собою молодого новачка на прізвисько «Режисер». Разом їм доведеться їхати крізь блокпости, прифронтові міста й села, зустрічатись із військовими і цивільними, потрапляючи в різні халепи – кумедні й не дуже…

«Мама» (2021)

За сюжетом, головна героїня фільму Ніна Петрівна живе з сім’єю в Житомирі. У той момент, коли її син Віталій Швидченко пішов добровольцем на фронт захищати свою країну, у мирному житті Ніни Петрівни оселилася війна. В один зі звичайних днів вона дізнається, що Віталій потрапив у полон. Обставини складаються так, що єдиний шанс повернути свою дитину – вирушити самостійно на її пошуки. Ніні Петрівні доведеться пройти довгий шлях, змінити міста і села, пройти блокпости і кабінети місцевої влади, зустрітися віч-на-віч з ворогом, і все для того, щоб дізнатися найважливішу відповідь для матері – чи жива її дитина.

Дивіться фільм «Мама» на телеканалі СТБ 19 лютого о 20:15!

Більше на тему: Хропіння трупа і сон над мікроскопом: цікаві факти про зйомки серіалу «Слід»

Читайте нас також у Viber і Telegram