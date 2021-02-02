Сериал Мама: смотрите с 19.02.2021 (Анонс)
02.02.2021
Cериал Мама расскажет реальную истории матери, сын которой отправился на восток Украины, чтобы защитить родину и родных от пуль врага. Внезапно главная героиня узнает ужасную новость: ее сын попал в плен. Останется ли он в живых? Удастся ли маме увидеть его и забрать домой? Не пропустите всеукраинскую премьеру ко Дню памяти Героев Небесной Сотни – смотрите онлайн сериал Мама с 19 февраля на СТБ!
Video: Сериал Мама: смотрите с 19.02.2021 (Анонс)
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