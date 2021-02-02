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Серіал Мама: дивіться з 19.02.2021 (Анонс)

02.02.2021

Серіал Мама розповість реальну історію матері, син якої вирушив на схід України, аби захистити батьківщину та рідних від куль ворога. Раптово головна героїня дізнається жахливу новину: її син потрапив у полон. Чи залишиться він у живих? Чи вдасться мамі побачити його та забрати додому? Не пропустіть всеукраїнську прем’єру до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні – дивіться онлайн серіал Мама з 19 лютого на СТБ!

Video: Серіал Мама: дивіться з 19.02.2021 (Анонс)


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