Не пропустите всеукраинскую премьеру сериала Мама – узнайте, как сильна материнская любовь!

Главная героиня драмы отправится на оккупированные территории так называемых ЛНРДНР, чтобы вызволить своего сына-военного из плена вражеских российских войск. Однако о ее планах неожиданно узнает руководство оккупантов. Что с ней сделают? И главное: сможет ли она снова увидеть и обнять своего сына? Узнайте уже совсем скоро – смотрите онлайн драму Мама с 19 февраля на СТБ.

Video: Мама – смотрите на СТБ с 19.02.2021

