Мама – смотрите на СТБ с 19.02.2021
02.02.2021
Не пропустите всеукраинскую премьеру сериала Мама – узнайте, как сильна материнская любовь!
Главная героиня драмы отправится на оккупированные территории так называемых ЛНРДНР, чтобы вызволить своего сына-военного из плена вражеских российских войск. Однако о ее планах неожиданно узнает руководство оккупантов. Что с ней сделают? И главное: сможет ли она снова увидеть и обнять своего сына? Узнайте уже совсем скоро – смотрите онлайн драму Мама с 19 февраля на СТБ.
Video: Мама – смотрите на СТБ с 19.02.2021
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