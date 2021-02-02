Не пропустіть всеукраїнську прем’єру серіалу Мама – дізнайтеся, якою сильною є материнська любов!

Головна героїня драми вирушить на окуповані території так званих ЛНРДНР, аби визволити свого сина-військового з полону ворожих російських військ. Однак про її плани неочікувано дізнаєтеся керівництво окупантів. Що з нею зроблять? І головне: чи зможе вона знову побачити й обійняти свого сина? Дізнайтеся вже зовсім скоро – дивіться онлайн драму Мама з 19 лютого на СТБ.

Video: Мама – дивіться на СТБ з 19.02.2021

