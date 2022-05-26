Ксения Мишина поделилась своими мыслями о войне в Instagram

Украинская актриса и судья шоу «Україна має талант» Ксения Мишина опубликовала в Instagram новое фото и сообщение со своими размышлениями о войне и почему она у нас происходит.

Фото – https://www.instagram.com/misha.k.ua/

Актриса верит, что наши дети и внуки будут жить в свободной и независимой Украине.

«Да, мы продолжаем жить. Да, иногда мы даже имеем счастливый вид, за что нам часто прилетает от других. Но вы, как и я, знаете, что на самом деле в каждый момент жизни внутри нас огромный не распутанный клубок боли, страха и чувства несправедливости.

Но каждый день мы цепляемся за смыслы, мы выплываем, даже если снова погружаемся.

И вот, проезжая через европейские города, я рассматриваю эти величественные дома и здания и чувствую все по-новому. Раньше я просто восхищалась красотой, а сегодня думаю, сколько крови пролито и сколько слез выплакано народами, целыми поколениями этих стран, прежде чем они стали теми, кем они есть сегодня.

Сколько несправедливых решений, сколько ошибок неадекватных правителей было до того, как на этих площадях появилась атмосфера свободы и верховенство права, права жизни!» – написала актриса.

Ксения говорит, что ей сложно принять эту жестокую реальность. Но несмотря на это, она верит, что наши дети и внуки будут жить в свободной, богатой и независимой Украине.

«Я смотрю на эти дома и очарованно шепчу: пусть вся эта боль будет ради расцвета всего мира! Пусть Украина станет самой гуманной, продвинутой страной, которая будет экспортировать смыслы всем!!!

Мы достойны этого! Мы сможем! Я верю, я хочу этого! А чего хочет женщина, того хочет Бог, вы помните? Значит, все будет Украина, надо верить!» – подытожила Мишина.

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