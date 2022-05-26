Ксенія Мішина поділилася своїми думками про війну у Instagram

Українська актриса та суддя шоу «Україна має талант» Ксенія Мішина опублікувала в Instagram нове фото і допис зі своїми роздумами про війну і чому вона у нас відбувається.

Фото – https://www.instagram.com/misha.k.ua/

Акторка вірить, що наші діти та онуки будуть жити у вільній і незалежній Україні.

“Так, ми продовжуємо жити. Так, іноді ми навіть маємо щасливий вигляд, за що нам часто прилітає від інших. Але ви, як і я, знаєте, що насправді у кожен момент життя всередині нас величезний нерозплутаний клубок болю, страху та почуття несправедливості.

Але щодня ми чіпляємося за смисли, ми випливаємо, навіть якщо знову занурюємося.

І ось проїжджаючи через європейські міста, я розглядаю ці величні будинки та будівлі та відчуваю все по-новому. Раніше я просто захоплювалася красою, а сьогодні думаю, скільки крові пролито і скільки сліз виплакано народами, цілими поколіннями цих країн, перш ніж вони стали тими, ким є сьогодні.

Скільки несправедливих рішень, скільки помилок неадекватних правителів було до того, як на цих площах з’явилася атмосфера свободи і верховенство права, права життя!” – написала акторка.

Ксенія говорить, що їй складно прийняти цю жорстоку реальність. Але, незважаючи на це, вона вірить, що наші діти та онуки будуть жити у вільній, багатій і незалежній Україні.

“Я дивлюся на ці будинки і зачаровано шепочу: нехай увесь цей біль буде заради розквіту всього світу! Нехай Україна стане найгуманнішою, найпросунутішою країною, яка буде експортувати смисли всім!!!

Ми варті цього! Ми зможемо! Я вірю, я хочу цього! А чого хоче жінка, того хоче Бог, ви ж пам’ятаєте? Значить, все буде Україна, треба вірити!” – підсумувала Мішина.

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