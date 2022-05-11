Через повномасштабне вторгнення росії в Україну мільйони українців відчувають лють, злість та безсилля у припиненні війни. Якщо не вміти правильно перенаправляти ці емоції, можуть виникати проблеми. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, як не виміщати свою злість на близьких.

Журналістка Анастасія з Одеси евакуювалася з чоловіком та дитиною до його батьків до Хмельницької області. Після трагедії в Одесі, коли російською ракетою вбили маленьку тримісячну дитину, в душі виникла люта ненависть до росіян. Проте Анастасія розуміє, що вона почала зриватися на чоловіка.

Як не виміщати свою злість на близьких

Шукайте способи вивільняти негативні емоції на самоті:

ричіть;

голосно співайте;

забивайте молотком цвяхи.

Організм стримує негативні переживання, і щоб вони вийшли, треба фізично щось зробити. Наприклад, активні дії допомагають розвантажити ваш організм. Також, це прояв безсилля ― коли ми нічого не можемо зробити з ситуацією, лють і ненависть межують з нею.

Займіться тим, що знаходиться в зоні вашого контролю.

Щоб справитися з почуттям безсилля ― робіть те, що можете контролювати. Долучайтеся до волонтерської роботи.

Пориньте в переживання разом із героями книги або фільму.

Ми розвантажуємося через проживання історій героїв. Навіть фільми та книжки про війну можуть допомогти розвантажитись.

Плачте з близькими поруч.

Для того, щоб сльози допомагали розвантажитись, плакати треба з кимось, хто поряд.

Обіймайте себе ― це допомагає повертати відчуття кордонів.

Якщо після розвантаження від агресії поряд немає людини, яка здатна вас підтримати, можна обійняти себе ― цим ви самі себе підтримаєте.

Попросіть близьку людину обійняти і послухати вас п’ять хвилин.

Близьку людину треба попросити обійняти і підтримати вас, сказати, що все буде добре.

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