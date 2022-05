Через повномасштабне вторгнення росії в Україну мільйони українців відчувають лють, злість та безсилля у припиненні війни. Якщо не вміти правильно перенаправляти ці емоції, можуть виникати проблеми. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, як не виміщати свою злість на близьких.

Журналістка Анастасія з Одеси евакуювалася з чоловіком та дитиною до його батьків до Хмельницької області. Після трагедії в Одесі, коли російською ракетою вбили маленьку тримісячну дитину, в душі виникла люта ненависть до росіян. Проте Анастасія розуміє, що вона почала зриватися на чоловіка.

Організм стримує негативні переживання, і щоб вони вийшли, треба фізично щось зробити. Наприклад, активні дії допомагають розвантажити ваш організм. Також, це прояв безсилля ― коли ми нічого не можемо зробити з ситуацією, лють і ненависть межують з нею.

Щоб справитися з почуттям безсилля ― робіть те, що можете контролювати. Долучайтеся до волонтерської роботи.

Ми розвантажуємося через проживання історій героїв. Навіть фільми та книжки про війну можуть допомогти розвантажитись.

Для того, щоб сльози допомагали розвантажитись, плакати треба з кимось, хто поряд.

Якщо після розвантаження від агресії поряд немає людини, яка здатна вас підтримати, можна обійняти себе ― цим ви самі себе підтримаєте.

Близьку людину треба попросити обійняти і підтримати вас, сказати, що все буде добре.

Потрібна допомога психолога під час війни?

