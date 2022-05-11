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Допомога психолога: Як не виміщати свою злість на близьких?

11.05.2022

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну мільйони українців відчувають лють, злість та безсилля у припиненні війни. Якщо не вміти правильно перенаправляти ці емоції, можуть виникати проблеми. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Світлана Арефнія розповідає, як не виміщати свою злість на близьких.

Допомога психолога

Журналістка Анастасія з Одеси евакуювалася з чоловіком та дитиною до його батьків до Хмельницької області. Після трагедії в Одесі, коли російською ракетою вбили маленьку тримісячну дитину, в душі виникла люта ненависть до росіян. Проте Анастасія розуміє, що вона почала зриватися на чоловіка. 

Як не виміщати свою злість на близьких

  1. Шукайте способи вивільняти негативні емоції на самоті:
  • ричіть;
  • голосно співайте;
  • забивайте молотком цвяхи.

Організм стримує негативні переживання, і щоб вони вийшли, треба фізично щось зробити. Наприклад, активні дії допомагають розвантажити ваш організм. Також, це прояв безсилля ― коли ми нічого не можемо зробити з ситуацією, лють і ненависть межують з нею. 

  1. Займіться тим, що знаходиться в зоні вашого контролю.

Щоб справитися з почуттям безсилля ― робіть те, що можете контролювати. Долучайтеся до волонтерської роботи.

  1. Пориньте в переживання разом із героями книги або фільму.

Ми розвантажуємося через проживання історій героїв. Навіть фільми та книжки про війну можуть допомогти розвантажитись.

  1. Плачте з близькими поруч.

Для того, щоб сльози допомагали розвантажитись, плакати треба з кимось, хто поряд.

  1. Обіймайте себе ― це допомагає повертати відчуття кордонів.

Якщо після розвантаження від агресії поряд немає людини, яка здатна вас підтримати, можна обійняти себе ― цим ви самі себе підтримаєте.

  1. Попросіть близьку людину обійняти і послухати вас п’ять хвилин.

Близьку людину треба попросити обійняти і підтримати вас, сказати, що все буде добре.

Допомога психолога

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

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