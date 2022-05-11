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Допомога психолога: Как не вымещать свою злобу на близких?

11.05.2022

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину миллионы украинцев испытывают ярость, злобу и бессилие прекратить войну. Если не перенаправлять правильно эти эмоции, могут возникнуть проблемы. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, как не вымещать свою злобу на близких.

Допомога психолога

Журналистка Анастасия из Одессы эвакуировалась с мужем и ребенком к его родителям в Хмельницкую область. После трагедии в Одессе, когда российской ракетой был убит маленький трехмесячный ребенок, в душе возникла лютая ненависть к россиянам. Однако Анастасия понимает, что она начала срываться на мужа.

Как не вымещать свою злобу на близких

  1. Ищите способы высвобождать негативные эмоции в одиночестве:
  • рычите;
  • громко пойте;
  • вбивайте молотком гвозди.

Организм сдерживает отрицательные переживания, и чтобы они вышли, нужно физически что-нибудь сделать. К примеру, активные действия помогают разгрузить ваш организм. Также это проявление бессилия ― когда мы ничего не можем сделать с ситуацией, ярость и ненависть граничат с ней.

  1. Займитесь тем, что находится в зоне контроля.

Чтобы справиться с чувством бессилия ― делайте то, что можете контролировать. Приобщитесь к волонтерской работе.

  1. Погрузитесь в переживания вместе с героями книги или фильма.

Мы разгружаемся из-за проживания историй героев. Даже фильмы и книги о войне могут помочь разгрузиться.

  1. Плачьте с близкими рядом.

Для того, чтобы слезы помогали разгрузиться, плакать надо с кем-то рядом.

  1. Обнимайте себя ― это помогает возвращать ощущение границ.

Если после разгрузки от агрессии рядом нет человека, способного вас поддержать, можно обнять себя – этим вы сами себя поддержите.

  1. Попросите близкого человека обнять и послушать вас пять минут.

Близкого человека нужно попросить обнять и поддержать вас, сказать, что все будет хорошо.

Допомога психолога

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot  и становись героем рубрики «Все буде добре».

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