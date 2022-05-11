Допомога психолога: Как не вымещать свою злобу на близких?
Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину миллионы украинцев испытывают ярость, злобу и бессилие прекратить войну. Если не перенаправлять правильно эти эмоции, могут возникнуть проблемы. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, как не вымещать свою злобу на близких.
Журналистка Анастасия из Одессы эвакуировалась с мужем и ребенком к его родителям в Хмельницкую область. После трагедии в Одессе, когда российской ракетой был убит маленький трехмесячный ребенок, в душе возникла лютая ненависть к россиянам. Однако Анастасия понимает, что она начала срываться на мужа.
Как не вымещать свою злобу на близких
- Ищите способы высвобождать негативные эмоции в одиночестве:
- рычите;
- громко пойте;
- вбивайте молотком гвозди.
Организм сдерживает отрицательные переживания, и чтобы они вышли, нужно физически что-нибудь сделать. К примеру, активные действия помогают разгрузить ваш организм. Также это проявление бессилия ― когда мы ничего не можем сделать с ситуацией, ярость и ненависть граничат с ней.
- Займитесь тем, что находится в зоне контроля.
Чтобы справиться с чувством бессилия ― делайте то, что можете контролировать. Приобщитесь к волонтерской работе.
- Погрузитесь в переживания вместе с героями книги или фильма.
Мы разгружаемся из-за проживания историй героев. Даже фильмы и книги о войне могут помочь разгрузиться.
- Плачьте с близкими рядом.
Для того, чтобы слезы помогали разгрузиться, плакать надо с кем-то рядом.
- Обнимайте себя ― это помогает возвращать ощущение границ.
Если после разгрузки от агрессии рядом нет человека, способного вас поддержать, можно обнять себя – этим вы сами себя поддержите.
- Попросите близкого человека обнять и послушать вас пять минут.
Близкого человека нужно попросить обнять и поддержать вас, сказать, что все будет хорошо.
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