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Our peace is your peace! Stand with Ukraine: сюжет на английском о том, что происходит в Украине

27.02.2022

Специальная корреспондентка Наталья Луценко, освещающая важнейшие международные события: саммиты Евросоюза, выборы разных ветвей власти в ряде государств Европы, референдумы и ежегодные встречи глобальных форумов, сделала короткий сюжет по-английски о том, что происходит в Украине третьи сутки. Смотрите и распространяйте прямо сейчас!

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