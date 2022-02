Спеціальна кореспондентка Наталя Луценко, яка висвітлює найважливіші міжнародні події: саміти Євросоюзу, вибори різних гілок влади у низці країн Європи, референдуми і щорічні зустрічі глобальних форумів, — зробила короткий сюжет англійською про те, що відбувається в Україні третю добу. Дивіться та поширюйте просто зараз!



