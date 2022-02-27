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Our peace is your peace! Stand with Ukraine: сюжет англійською про те, що відбувається в Україні

27.02.2022

Спеціальна кореспондентка Наталя Луценко, яка висвітлює найважливіші міжнародні події: саміти Євросоюзу, вибори різних гілок влади у низці країн Європи, референдуми і щорічні зустрічі глобальних форумів, — зробила короткий сюжет англійською про те, що відбувається в Україні третю добу. Дивіться та поширюйте просто зараз!

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