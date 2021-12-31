Новогодние праздники все ближе, и телезрители все чаще задаются вопросом, что же посмотреть вместе с семьей. Создать особенную атмосферу и наполнить каждый дом теплом, любовью и невероятными историями уже готов телеканал СТБ. Какие премьеры проектов и сериальные сюрпризы подготовил телеканал на период с 27 декабря по 10 января — читайте в подборке.

Неделя с 27 декабря по 2 января

На неделе с 27 декабря с понедельника по четверг в праймовом слоте «СТБ-сериал» зрители увидят сразу четыре истории о любви: «Жизнь прекрасна», «Найду пару любимому», «Девчата» и «Продается дом с собакой». 31 декабря украинцы снова объединятся в гордости за участников «Україна має талант», а 1 января проведут вместе с любимыми героями сериала «Спіймати Кайдаша».

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«Жизнь прекрасна» — 27 декабря в 20:15

История о любви, расставании и поисках себя. Можно ли снова найти свое счастье, когда кажется, что все потеряно? Всю свою жизнь Светлана посвятила семье. Ради мужа и новорожденной дочери она ушла из университета после второго курса. А теперь, через двадцать лет, чувства между супругами охладели, муж Светланы встретил другую женщину и подал на развод.

В жизни Светланы наступила черная полоса. 43 года, опыта работы нет, дочь — студентка. Как строить свою жизнь дальше? На помощь приходит лучшая подруга Мила, которая пытается доказать Светлане, что после развода жизнь не заканчивается. Чтобы «расшевелить» подругу, Мила затягивает тихоню-Свету в клуб. Сможет ли Света найти любимое дело и встретить другого мужчину?

В ролях: Анна Миклош, Андрей Чернышов, Константин Стрельников, Дмитрий Ульянов, Мария Климова, Ксения Лукьянчикова, Алиса Лукшина, Максим Самчик, Влада Дедкова, Наталья Доля.

Сценарист: Александр Калугин.

Режиссер: Сергей Щербин.

Количество серий: 4.

«Найду пару любимому» — 28 декабря в 20:15. Премьера!

Увлекательная мелодрама о романтической истории отношений двух кондитеров, влюбленных в свое дело. Главные роли сыграли Антонина Хижняк и Антон Денисенко.

Надежда — виртуоз в создании незабываемых вкусов и оригинальных дизайнов свадебных тортов. Вокруг нее всегда бурлит жизнь, а она — эпицентр этой жизни. Но, кроме любви к кондитерскому искусству, у Нади есть талант объединять одинокие сердца. А вот Виктор — сдержанный, справедливый и зачастую скептически настроенный к экспериментам. Начинается настоящее состязание, когда Виктор узнает, что его коллега, помимо взращивания теста, помогает создавать семьи. Он считает Надю аферисткой и дамочкой с неустроенной личной жизнью. Надежда же предлагает ему пари: она найдет ему вторую половинку, иначе он станет главным технологом на фабрике. Но насколько они разные? Возможны ли чувства после вспышек неприязни? И как отыскать пару тому, в кого давно влюблен? На все эти вопросы даст ответ мелодрама «Найду пару любимому».

В ролях: Антон Денисенко, Антонина Хижняк, Анастасия Цымбалару, Влад Никитюк и Юрий Фелипенко.

Производство: Starlight Production.

Генеральный продюсер: Галина Балан-Тимкина.

Режиссер-постановщик: Максим Мехеда.

Количество серий: 4.

«Девчата» — 29 декабря в 20:15. Премьера!

Video: Новогодние праздники вместе с СТБ: что посмотреть с 27 декабря по 10 января Что посмотреть на Новый год 2022 и Рождество: проекты и сериалы, которые подойдут для просмотра всей семьи. Какие проекты и сериалы посмотреть на праздниках? Если ищете, что посмотреть - проекты и сериалы из нашей подборки смотрите на телеканале СТБ

Легкая история в канун праздников перенесет зрителей в атмосферу таких близких каждой женщине жизненных ситуаций. Три лучшие подруги — Катруся, Инна и Вика — переживают важные события жизни: создание бизнеса, любовные перипетии, поиск мужа, воспитание ребенка… Ежедневно подруги встречаются в кафе, чтобы откровенно обсудить дела насущные.

В ролях: Наталка Денисенко, Анастасия Цымбалару, Анна Кузина и Дмитрий Сарансков.

Производство: Starlight Production.

Режиссер-постановщик: Антон Щербаков.

Авторы сценария: Лора Мальцева и Оксана Безрутченко.

Количество серий: 4.

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«Продается дом с собакой» — 30 декабря в 20:15

История отца и дочери, которые прекратили общаться из-за старых обид. Судьба бывает непредсказуемой: пока Полина старалась найти свое место под солнцем в большом городе, ее отец умер. Она не поддерживала связи с ним, поэтому ее не сильно огорчило известие о его смерти. Но Полина все же едет в родной город, чтобы по-быстрому продать отцовский дом и вернуться к своей обычной жизни, где так много всего надо наладить: найти новую работу, разобраться в себе после разрыва отношений. Она еще не знает, что знакомство в родном городе с ветеринаром Валерой может помешать всем ее планам.

В ролях: Антон Батырев, Зоряна Марченко, Миша Досенко, Юлия Врублевская, Людмила Загорская.

Авторы сценария: Леся Волошин, Андрей Левкин.

Режиссер: Тарас Дударь.

Продюсеры: Алла Липовецкая, Марина Квасова, Татьяна Река, Людмила Семчук, Дмитрий Кицай, Алена Зоз.

Количество серий: 4.

«Операция Ы», «Бриллиантовая рука» и кастинги «Україна має талант» — 31 декабря, новогодняя ночь на СТБ

До наступления Нового года зрители телеканала СТБ увидят веселые приключения героев старых фильмов. А новогоднюю ночь проведут с участниками легендарного талант-шоу, лучшей программы осеннего телесезона — «Україна має талант».

Украинцы, которым аплодирует весь мир, триумфальные возвращения любимых героев, уникальные номера с использованием новейших технологий — целая палитра жанров и эмоций на сцене шоу создадут настоящий новогодний праздник в каждом доме!

Жюри шоу: Ксения Мишина, Сергей Притула и Евгений Кот.

Ведущий: Григорий Решетник.

Производство: Starlight Production.

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«Поймать Кайдаша». Режиссерская версия — 1 января в 11:00

Сериал-событие на украинском телевидении. Обладатель престижной кинопремии «Золота Дзиґа». Хорошо знакомая история из школьной программы, но в современных реалиях. Сериал снят по мотивам повести украинского писателя Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья». И хотя оригинальная история была написана еще в 1878 году, проблемы главных героев актуальны по сей день.

Лаврин, младший сын Кайдаша, возвращается с армии. Он соскучился по клубу, танцам и девушкам, поэтому гуляет напропалую. А Карпо уже положил глаз на Мотрю, девушку с самым пробивным характером в Семигорах. Вскоре парню удалось добиться ее руки. С этого момента и началось тяжелое время для семьи Кайдашей. Две хозяйки в доме спорят, ругаются и дерутся. Никто не может уступить и промолчать, никто не может простить. Поневоле втянутые в конфликт мужчины тоже перестают доверять друг другу…

В ролях: Виктор Жданов, Тарас Цымбалюк, Ирина Мак, Григорий Бакланов, Ярослав Безкоровайный, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Кристина Федорак, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и др.

Шоураннер: Наталья Ворожбит.

Режиссер: Александр Тименко.

Продюсер: Егор Малыхин.

Количество серий: 12.

Неделя с 3 по 9 января

С 3 января на СТБ стартуют сразу три премьеры: новые выпуски юмористического семейного реалити «Хата на тата», новые истории проекта «Слепая» и провокационная премьера «Мой секрет» с Машей Ефросининой.

«Хата на тата». Премьерные выпуски! ― с 3 января, понедельник―четверг в 19:50, по субботам в 16:40

Любимый семейный проект вновь возьмется за перевоспитание ленивых и безответственных пап. По условиям реалити, уставшая от быта и невнимания близких мама едет в отпуск на неделю. Дома с детьми остается отец. Папа должен выполнить все родительские и домашние обязанности. Если он справится, семью ждет денежное вознаграждение. Но главная цель проекта в том, чтобы папа, наконец, понял, что бытовые заботы и воспитание детей — это ответственность и труд обоих супругов. Кто из пап готов меняться ради своей семьи — увидим в премьерных выпусках.

Производство: Starlight Production.

«Україна має талант», кастинги (повтор) — с 3 января понедельник―четверг в 22:40

Легендарное талант-шоу снова объединит зрителей в гордости за украинцев. Мы увидим выступления своих фаворитов, которым аплодирует весь мир. На главной талант-сцене страны будут потрясающие номера самых разных жанров: танцы, вокал, акробатика, оригинальный жанр, воздушная гимнастика, иллюзия, воркаут и др.

Звездное жюри: Ксения Мишина, Евгений Кот и Сергей Притула .

Приглашенные судьи; Маша Ефросинина, Руслана, Ольга Харлан, Жан Беленюк и Лилия Подкопаева.

Ведущий: Григорий Решетник.

Производство: Starlight Production.

«Слепая». Премьерные выпуски — с 7 января по пятнницам

Слепая провидица баба Люба обладает мудростью предков и чувствует людей, обращающихся к ней за помощью. Благодаря приметам и особым знаниям она помогает героям защитить себя и своих близких от невзгод. Связаться с окружающим миром ведунье помогает ее внучка Катя. Она ведет блог, в котором рассказывает истории людей, ищущих помощи у бабушки. А еще делится ее премудростями: почему нельзя принимать в подарок монеты, как зеркало в спальне может разрушить самый крепкий брак, чем опасен беспорядок в доме.

Производство: Space Production.

«Мой секрет» с Машей Ефросининой — с 7 января по пятницам в 19:45. Премьера!

Video: Новогодние праздники вместе с СТБ: что посмотреть с 27 декабря по 10 января Что посмотреть на Новый год 2022 и Рождество: проекты и сериалы, которые подойдут для просмотра всей семьи. Какие проекты и сериалы посмотреть на праздниках? Если ищете, что посмотреть - проекты и сериалы из нашей подборки смотрите на телеканале СТБ

Провокационная премьера, к которой не готова ни одна звезда, — «Мой секрет» возвращается на СТБ этой зимой! Зрителей ожидает целый ряд откровенных интервью и шокирующих признаний звезд украинского шоу-бизнеса: Олег Скрипка, Руслана Лыжичко, Слава Каминская, Камалия, Tayanna, Тарас Цымбалюк и др. Только в студии проекта «Мой секрет» они раскроют такие тайны из личной жизни, которые до сих пор прятали за семью замками.

7 января СТБ покажет сразу два выпуска. Быть откровенным с Машей Ефросининой готов судья «Україна має талант» Евгений Кот. В студии «Мой секрет» впервые прозвучат откровения о том, почему он с женой не могут стать родителями и как участие в танцевальном проекте с Ксенией Мишиной повлияло на их личную жизнь.

Также в эту пятницу зрители увидят выпуск с Ириной Билык — это будет расширенная версия откровенного разговора певицы с ведущей проекта.

Ведущая: Маша Ефросинина.

Производство: Starlight Production.

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«Папаньки» возвращаются! Все сезоны с 10 января, понедельник―четверг в 20:15.

Премьера 4 сезона — с 31 января

Сериал «Папаньки» возвращается. С 10 января зрители СТБ снова увидят любимых героев веселого семейного сериала — в эфир выходят все сезоны. А уже 31 января состоится премьера 4 сезона «Папанек».

В премьерных сериях продолжится история соседства Егора и Бориса Ивановича. Но теперь уже не дома, а в отеле, где Борис Иванович тоже будет работать. Помимо рабочих дел, у Егора будет немало домашних хлопот, так как теперь он уже дважды папанька. С недетскими проблемами своих детей столкнется и Женя Малышев ― персонаж Евгения Сморигина. Его дочери Вике исполнится 18 лет, и ей уже ничего нельзя запретить. И сын Максим теперь почти подросток. Интригой остается и то, какие же отношения будут у Ольги Николаевны с Никитой ― персонажем Евгения Гашенко. Не менее волнующий вопрос: на ком женился Саша в конце 3 сезона. Авторы пока не раскрывают этот секрет, но признаются, что герой Андрея Фединчика в 4 сезоне окажется совсем не готовым к семейной жизни.

В ролях: Евгений Сморигин, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Андрей Фединчик со своими сериальными спутницами ― Ольгой Атанасовой, Лилией Ребрик, Ольгой Арутюнян и Наталкой Денисенко.

Производство: Дизель Студио.

Режиссер-постановщик: Валерий Шалыга.

Руководитель проекта: Наталья Каптан.

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