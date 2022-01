Новорічні свята зовсім близько, і телеглядачі все частіше задумуються, що ж подивитися разом із сім’єю. Створити особливу атмосферу та наповнити кожен дім теплом, любов’ю і неймовірними історіями вже готовий телеканал СТБ. Які прем’єри проєктів та серіальні сюрпризи підготував телеканал на період з 27 грудня по 10 січня — читайте в добірці.

На тижні з 27 грудня, з понеділка по четвер, у праймовому слоті «СТБ-серіал» глядачі побачать одразу чотири історії про кохання: «Життя прекрасне», «Знайду пару коханому», «Дівчата» і «Продається будинок із собакою». 31 грудня українці знову об’єднаються в гордості за учасників «Україна має талант», а 1 січня проведуть разом з улюбленими героями серіалу «Спіймати Кайдаша».

Історія про кохання, розставання та пошуки себе. Чи можна знову знайти своє щастя, коли здається, що все втрачено? Усе своє життя Світлана присвятила сім’ї. Заради чоловіка та новонародженої доньки вона пішла з університету після другого курсу. А тепер, через двадцять років, почуття охололи, чоловік Світлани зустрів іншу жінку і подав на розлучення.

У житті Світлани настала чорна смуга. 43 роки, досвіду роботи немає, дочка — студентка. Як будувати своє життя далі? На допомогу приходить найкраща подруга Міла, яка намагається довести Світлані, що після розлучення життя не закінчується. Щоб «розворушити» подругу, Міла затягує тихоню-Світлану до клубу. Чи зможе Світлана знайти улюблену справу і зустріти іншого чоловіка?

Ролі виконують: Анна Міклош, Андрій Чернишов, Костянтин Стрельников, Дмитро Ульянов, Марія Клімова, Ксенія Лук’янчикова, Аліса Лукшина, Максим Самчик, Влада Дедкова, Наталія Доля.

Сценарист: Олександр Калугін.

Режисер: Сергій Щербін.

Кількість серій: 4.

Захоплива мелодрама про романтичну історію стосунків двох кондитерів, закоханих у свою справу. Головні ролі зіграли Антоніна Хижняк та Антон Денисенко.

Надія — віртуоз у створенні незабутніх смаків та оригінальних дизайнів весільних тортів. Навколо неї завжди вирує життя, а вона — епіцентр цього життя. Та, крім любові до кондитерського мистецтва, Надія має талант об’єднувати самотні серця. А ось Віктор — стриманий, справедливий і скептично налаштований до експериментів. Починається справжнє змагання, коли Віктор дізнається, що його колега, окрім замішування тіста, допомагає створювати сім’ї. Він вважає Надю аферисткою і дамочкою з невлаштованим особистим життям. Надія ж пропонує йому парі: вона знайде йому другу половинку, інакше він стане головним технологом на фабриці. Але наскільки вони різні? Чи можливі почуття після спалахів ворожнечі? І як знайти пару тому, у кого давно закоханий? На всі ці запитання дасть відповідь мелодрама «Знайду пару коханому».

Ролі виконують: Антон Денисенко, Антоніна Хижняк, Анастасія Цимбалару, Влад Нікітюк та Юрій Феліпенко.

Виробництво: Starlight Production.

Генеральна продюсерка: Галина Балан-Тімкіна.

Режисер-постановник: Максим Мехеда.

Кількість серій: 4.

Легка історія напередодні свят перенесе глядачів в атмосферу таких близьких кожній жінці життєвих ситуацій. Три найкращі подруги — Катруся, Інна та Віка — переживають важливі події життя: створення бізнесу, любовні перипетії, пошук чоловіка, виховання дитини… Щодня подруги зустрічаються в кафе, щоб відверто обговорити справи насущні.

Ролі виконують: Наталка Денисенко, Анастасія Цимбалару, Анна Кузіна та Дмитро Сарансков.

Виробництво: Starlight Production.

Режисер-постановник: Антон Щербаков.

Автори сценарію: Лора Мальцева та Оксана Безрутченко.

Кількість серій: 4.

Історія батька і доньки, які припинили спілкуватися через давні образи. Доля буває непередбачуваною: доки Поліна намагалася знайти своє місце під сонцем у великому місті, її батько помер. Вона не підтримувала зв’язку з ним, тому її не дуже засмутила звістка про його смерть. Та Поліна все ж таки їде до рідного міста, щоб швиденько продати батьківський будинок і повернутися до свого звичайного життя, де так багато всього треба налагодити: знайти нову роботу, розібратися в собі після розриву стосунків. Вона ще не знає, що знайомство в рідному місті з ветеринаром Валерою може завадити всім її планам.

Ролі виконують: Антон Батирєв, Зоряна Марченко, Михайло Досенко, Юлія Врублевська, Людмила Загорська.

Автори сценарію: Леся Волошин, Андрій Льовкін.

Режисер: Тарас Дудар.

Продюсери: Алла Липовецька, Марина Квасова, Тетяна Рєка, Людмила Семчук, Дмитро Кіцай, Олена Зоз.

Кількість серій: 4.

До Нового року глядачі телеканалу СТБ побачать веселі пригоди героїв старих фільмів. А новорічну ніч проведуть з учасниками легендарного талант-шоу, найкращої програми осіннього телесезону — «Україна має талант».

Українці, яким аплодує весь світ, тріумфальне повернення улюблених героїв, унікальні номери з використанням новітніх технологій — ціла палітра жанрів та емоцій на сцені шоу створять справжнє новорічне свято в кожному домі!

Журі шоу: Ксенія Мішина, Сергій Притула та Євген Кот.

Ведучий: Григорій Решетник.

Виробництво: Starlight Production.

Серіал-подія на українському телебаченні. Володар престижної кінопремії «Золота Дзиґа». Добре знайома історія зі шкільної програми, але в сучасних реаліях. Серіал знято за мотивами повісті українського письменника Івана Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я». І хоча оригінальна історія була написана ще 1878 року, проблеми головних героїв актуальні досі.

Лаврін, молодший син Кайдаша, повертається з армії. Він скучив за клубом, танцями і дівчатами, тому гуляє на всю котушку. А Карпо вже поклав око на Мотрю, дівчину з найпробивнішим характером у Семигорах. Незабаром хлопцеві вдалося домогтися її руки. З цього моменту і почалися важкі часи для родини Кайдашів. Дві господині в домі сперечаються, лаються і б’ються. Ніхто не може поступитися і промовчати, ніхто не може пробачити. Мимоволі втягнуті у конфлікт чоловіки теж перестають довіряти один одному.

Ролі виконують: Віктор Жданов, Тарас Цимбалюк, Ірина Мак, Григорій Бакланов, Ярослав Безкоровайний, Антоніна Хижняк, Дарина Федіна, Христина Федорак, Роман Ясиновський, Юлія Врублевська та ін.

Шоуранерка: Наталка Ворожбит.

Режисер: Олександр Тіменко.

Продюсер: Єгор Малихін.

Кількість серій: 12.

З 3 січня на СТБ стартують одразу три прем’єри: нові випуски гумористичного сімейного реаліті «Хата на тата», нові історії проєкту «Сліпа» та провокаційна прем’єра «Мій секрет» з Машею Єфросиніною.

Улюблений сімейний проєкт знову візьметься за перевиховання лінивих та безвідповідальних татусів. За умовами реаліті, втомлена від побуту та неуваги близьких мама їде у відпустку на тиждень. Вдома з дітьми лишається батько. Тато повинен виконати всі батьківські та домашні обов’язки. Якщо він упорається, на сім’ю чекає грошова винагорода. Та головна мета проєкту в тому, щоб батько, нарешті, зрозумів, що побутові турботи і виховання дітей — це відповідальність і праця обох із подружжя. Хто з татусів готовий змінюватись заради своєї родини — побачимо у прем’єрних випусках.

Виробництво: Starlight Production.

Легендарне талант-шоу знову об’єднає глядачів у гордості за українців. Ми побачимо виступи своїх фаворитів, яким аплодує світ. На головній талант-сцені країни будуть виконані чудові номери різних жанрів: танці, вокал, акробатика, оригінальний жанр, повітряна гімнастика, ілюзія, воркаут тощо.

Зіркове журі: Ксенія Мішина, Євгену Коту і Сергій Притула.

Запрошені судді: Маша Єфросиніна, Руслана, Ольга Харлан, Жан Беленюк та Лілія Подкопаєва.

Ведучий: Григорій Решетник.

Виробництво: Starlight Production.

Сліпа провидиця баба Люба має мудрість предків і відчуває людей, які звертаються до неї по допомогу. Завдяки прикметам та особливим знанням вона допомагає героям захистити себе та своїх близьких від негараздів. Зв’язатися з навколишнім світом їй допомагає її онука Катя. Вона веде блог, де розповідає історії людей, які шукають допомоги в бабусі. А ще ділиться її премудростями: чому не можна приймати в подарунок монети, як дзеркало у спальні може зруйнувати найміцніший шлюб, чим небезпечний безлад у домі.

Виробництво: Space Production.

Провокаційна прем’єра, до якої не готова жодна зірка, «Мій секрет» повертається на СТБ цієї зими! На глядачів чекає ціла низка відвертих інтерв’ю та приголомшливих зізнань зірок українського шоу-бізнесу: Олег Скрипка, Руслана Лижичко, Слава Камінська, Камалія, Tayanna, Тарас Цимбалюк та ін. Тільки в студії проєкту «Мій секрет» вони розкриють такі таємниці з особистого життя, які досі ховали за сімома замками.

7 січня СТБ покаже одразу два випуски. Бути відвертим з Машею Єфросиніною готовий суддя «Україна має талант» Євген Кот. У студії «Мій секрет» вперше прозвучать одкровення про те, чому вони з дружиною не можуть стати батьками і як участь у танцювальному проєкті з Ксенією Мішиною вплинула на їхнє особисте життя.

Також цієї п’ятниці глядачі побачать випуск з Іриною Білик — це буде розширена версія відвертої розмови співачки з ведучою проєкту.

Ведуча: Маша Єфросиніна.

Виробництво: Starlight Production.

Прем’єра 4 сезону — з 31 січня

Серіал «Папаньки» повертається. З 10 січня глядачі СТБ знову побачать улюблених героїв веселого сімейного серіалу — в ефір виходять усі сезони. А вже 31 січня відбудеться прем’єра 4 сезону «Папаньок».

У прем’єрних серіях продовжиться історія сусідства Єгора та Бориса Івановича. Але тепер уже не вдома, а в готелі, де Борис Іванович також працюватиме. Крім робочих справ, у Єгора буде чимало домашніх клопотів, бо тепер він уже двічі татко. З недитячими проблемами своїх дітей зіткнеться і Женя Малишев — персонаж Євгена Сморигіна. Його дочці Віці виповниться 18 років, і їй уже нічого не можна заборонити. І син Максим тепер майже підліток. Інтригою залишається і те, які ж стосунки будуть в Ольги Миколаївни з Микитою — персонажем Євгена Гашенка. Не менш хвилююче питання: з ким одружився Сашко наприкінці 3 сезону. Автори поки що не розкривають цього секрету, але зізнаються, що герой Андрія Федінчика в 4 сезоні виявиться зовсім не готовим до сімейного життя.

Ролі виконують: Євген Сморигін, Єгор Крутоголов, Євген Гашенко та Андрій Федінчик зі своїми серіальними супутницями ― Ольгою Атанасовою, Лілією Ребрик, Ольгою Арутюнян та Наталкою Денисенко.

Виробництво: Дизель Студіо.

Режисер-постановник: Валерій Шалига.

Керівниця проєкту: Наталія Каптан.

