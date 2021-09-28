StarLightProduction приступив до виробництва 4-серійної драмеді з робочою назвою «Дівчата». Серіал розкриє різні грані жіночої дружби і викликів, з якими жінка стикається кожен день. Що відомо про проект — читайте в матеріалі.

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За сюжетом три найкращі подруги — Катруся, Інна та Віка — переживають важливі життєві етапи. Створення бізнесу, проблеми в особистому житті, взаємини матері і дитини, — все це героїні обговорюють між собою при зустрічі. Проте одного дня дівчата дізнаються, що їхня знайома вдало знайшла собі партнера через мобільний додаток. Ба більше, скоро виходить заміж! Невже за допомогою сайту знайомств можна знайти своє кохання? Подруги не розуміють, чому ж у них досі так і не склалося особисте життя. Розлучення, плачевний досвід шлюбу і часті невдалі побачення, — всі ці негаразди давно змусили їх зневіритися в світлому і чистому коханні. Однак щастя є, і воно так близько. Головне — навчитися його помічати.

«Дівчата» допоможуть глядачам перенестися в легку атмосферу жіночої дружби і розкажуть історії, такі знайомі кожній жінці.

Головні ролі в ній виконають улюблені актори — Наталка Денисенко, Анастасія Цимбалару, Анна Кузіна і Дмитро Саранськов. Шоуранерка проєкту і креативна продюсерка — Лора Мальцева. Режисер-постановник — Антон Щербаков. Авторки сценарію — Лора Мальцева і Оксана Безрутченко.

Прем’єра в ефірі телеканалу СТБ запланована в 2021 році.