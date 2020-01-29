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Анна Кузіна: біографія актриси серіалу «Швабра»

29.01.2020

Любов до театру і кіно Анні Кузіній прищепила її мама. Завдяки тому, що вся сім’я актриси цікавилася кінематографом, вона повністю реалізувала себе в цій сфері. Нагадуємо, в серіалі «Швабра» Анна зіграла експерта. Детальніше про актрису – в матеріалі.

джованні аня 2019

Анна Кузіна народилася 21 липня 1980 року. Закінчила Львівський поліграфічний інститут, за фахом – літературний редактор, журналіст. Любов до театру і кіно Анні прищепили з самого дитинства. Мама у актриси кіноманка, тому цією темою цікавилася вся сім’я. Зірка з самого дитинства розбиралася в кінематографі. Каже, що якби не стала актрисою, то зв’язала би своє життя з професією літературного редактора.

У дитинстві зірка займалася фігурним катанням і навіть завоювала 3 місце на юніорському чемпіонаті з фристайлу. На жаль, травма змусила дівчину залишити спортивну кар’єру. У житті Анни було місце і музиці: вона закінчила школу по класу акордеона.

Кар’єра в театрі у Анни Кузіної почалася зі спектаклю «Шельменко-денщик». Три роки зірка працювала в театрі «Дах» у Києві. Також на той момент дівчина грала в театрі «Сузір’я». У кіно Анна почала зніматися з 2005 року.

Фільмографія:

  • «З днем ​​народження, королево!»
  • «Пан»
  • «Дорогі діти»
  • «Кульбаба»
  • «Універ. Нова общага»
  • «СашаТаня»
  • «Джованні»
  • «Швабра»

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