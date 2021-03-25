29 березня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 16-серійного серіалу «Ворожка» від компанії IQ Production. Новий містичний детектив-мелодрама ― про ясновидицю, яка завдяки своєму дару допомагає розслідувати кримінальні справи. Читайте біографії акторів нового серіалу просто зараз!

Ірина Авдєєнко

Ірина Авдєєнко народилася 15 квітня 1985 року в місті Суми. За першою освітою вона медик. Іноді це допомагає Ірині під час роботи в кіно. У 2011 році вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, майстерня Ю. М. Мажуги. У кіно почала зніматися з 2009 року. Першими роботами були невеликі ролі в стрічках «Єфросинія» (Аліна), «Маршрут милосердя» (Олена), «Поцілунок» (Сніжана), «Швидка допомога» (Вікторія Нікольська), «Особиста справа» (Олена Купріянова) та ін. Широка популярність до неї прийшла після однієї з головних ролей у кримінальному серіалі «Відділ 44».

Антон Батирєв

Антон Батирєв народився 10 червня 1981 року. Закінчив театральний інститут Саратовської державної консерваторії ім. Л. В. Собінова, де навчався на курсі Римми Бєлякової. Молодого актора прийняли в трупу ТЮГу ім. Кисельова. Згодом і з напрацьованим досвідом його театральні ролі були гідно оцінені критиками.

У 2008 році Антон спробував себе в кінематографі. Яскраві ролі, харизма і талант зробили його затребуваним артистом. На кінематографічному рахунку Батирєва вже понад дев’яносто фільмів. Глядачеві телеканалу СТБ він знайомий за серіалами «Той, хто дивиться вдалину», «Ніщо не трапляється двічі», «Швидка допомога».

Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару народилася 10 липня 1992 року в Болграді Одеської області. У 2016 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого за фахом актриса драматичного театру і кіно, майстерня Ю. П. Висоцького. У 2014―2016 роках ― актриса Київського ТЮГу на Липках, грала у виставі «У пошуках радості». З 2014 року почала зніматися в кіно, дебютувавши в медичному серіалі «Швидка допомога». Далі були роботи в стрічках «Будинок на холодному ключі», «Майор і магія», «Не зарікайся», «Підкидьки», «Пес» -2 та ін.

Популярність до актриси прийшла в 2017 році, коли вона зіграла одну з ключових ролей ― Яну ― у мелодрамі «Не можу забути тебе» режисера Олега Філіпенка. А нещодавно на телеканалі СТБ вийшла стрічка Оксани Байрак «Провина кохання», де Анастасія зіграла одну з головних ролей разом зі своїм чоловіком Григорієм Баклановим.

Григорій Бакланов

Григорій Бакланов народився 31 серпня 1994 року.Одесит з дитинства точно знав: він народжений, щоб стати справжньою зіркою кінематографу. І першим кроком до цієї мети стала дитяча театральна школа в рідному місті, після якої він навчався в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого на курсі Ю. П. Висоцького.

Саме в студентські роки біографія Григорія Бакланова поповнилася першими ролями в театрі і кіно. Він активно знімався в українських фільмах і серіалах. Його дебют відбувся в короткометражному кіно «Зустріч». А після навчання в університеті він став актором Нового театру на Печерську. У 2020 році Григорій зіграв в унікальному комедійному серіалі «Спіймати Кайдаша» за мотивами легендарної повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Також глядачі телеканалу СТБ полюбили актора за ролі в стрічках «Ніщо не трапляється двічі» і «Провина кохання».

Віктор Жданов

Віктор Жданов народився 3 березня 1968 року в селі Киселівка на Херсонщині. Після школи поступив до Херсонського культурно-просвітницького училища на спеціальність «Режисер самодіяльних театральних колективів». Працював актором у Херсонському академічному обласному театрі ляльок, згодом у Херсонському обласному українському музично-драматичному театрі ім. М. Куліша.

У 2000 році Віктор почав працювати в Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі. Проте у 2014 році його життя різко змінилося. З початком бойових дій на сході України йому довелося покинути все і переїхати з сім’єю до Києва. У столиці режисери розгледіли в ньому талант і почали запрошувати на зйомки. Сьогодні Віктор Жданов ― один з найпопулярніших і найбільш затребуваних акторів в Україні. За короткий період часу він знявся у понад 30 фільмах.

Як зізнається актор, одне з головних місць у його кар’єрі посідає роль у фільмі «Кіборги», де Віктор зіграв старого. Його роботу високо оцінили глядачі.

У березні 2020 року телеканал СТБ представив новий комедійний серіал «Спіймати Кайдаша», у якому Віктор виконав головну роль ― голови сімейства Кайдашів ― Омелька. Того ж року на СТБ вийшов історичний серіал «І будуть люди» за однойменною повістю А. Дімарова, де одну з головних ролей також зіграв Віктор Жданов.

Катерина Варченко

Катерина Варченко народилася 18 липня 1989 року в Прилуках Чернігівської області. У шкільні роки займалася танцями в Народному театрі хореографічної мініатюри «Апломб» при Прилуцькому будинку культури. Пізніше відвідувала театральну студію «Фантазія». У 2011 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, майстерня Ю. М. Мажуги. Під час навчання підробляла в театральних школах і на зйомках рекламних відеороликів (зокрема, знімалася для реклами компанії «Макдональдс»). Ще під час навчання в театральному з 2007 року стала актрисою Нового Драматичного театру на Печерську.

З 2009 року почала зніматися в кіно, дебютувавши в ролі Марини в серіалі «Повернення Мухтара»-5. Далі виконала помітні ролі в стрічках «Свати»-6 (Кузнецова), «Порох і дріб» (Віра Кольцова), «Мамочка моя» (Катя), «Жіночий лікар» (Жанна), «Темні лабіринти минулого» (Ірина Бєлова) , «Пляж» (Ляля), «Провідниця» (Катя), «Підкидьки» (Саша Дубко), «Джованні», «Кріпосна».

Костянтин Корецький

Костянтин Корецький народився 8 січня 1980 року в Харкові. З 9-го класу займався в театральному гуртку. У 2000 році закінчив Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, після чого його запросили працювати в Київський театр маріонеток. Грав Петра Трофимова у виставі «Вишневий сад», Джонатана Свіфта в постановці «Будинок, який побудував Свіфт».

З 2004 року почав зніматися в кіно. Виконав ролі в стрічках «Чужі таємниці» (Алік), «Недоторканні» (Іван Несторович Муфрич), «Єфросинія» (Пахомов), «Сашка» (Ярик), Упізнай мене, якщо зможеш» (Юрко Савельєв), «Лабіринти долі» (Денис), «За законами воєнного часу» (лейтенант держбезпеки Фішман), «Підкидьки» (Ілля), «Забудь і згадай» (Мозоль), «Депутатик» (Валерій Олегович Бриль), «Що робить твоя дружина?» (Сергій Маслов). У 2021 році на телеканалі СТБ відбулася прем’єра драми «Мама», де Костянтин зіграв одну з головних ролей ― Бодю.

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