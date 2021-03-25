«Ворожка»: кількість серій і графік виходу

Телеканал СТБ і компанія IQ Production зовсім скоро покажуть містичний детектив-мелодраму про ясновидицю, яка завдяки своєму дару допомагає розслідувати кримінальні справи. Прем’єра 16-серійного фільму «Ворожка» відбудеться 29 березня о 20:15. Читайте кількість серій і графік виходу серіалу просто зараз!

29 березня, 20:15 — 1 серія

29 березня, 21:10 — 2 серія

30 березня, 20:15 — 3 серія

30 березня, 21:10 — 4 серія

31 березня, 20:15 — 5 серія

31 березня, 21:10 — 6 серія

1 квітня, 20:15 — 7 серія

1 квітня, 21:10 — 8 серія

5 квітня, 20:15 — 9 серія

5 квітня, 21:10 — 10 серія

6 квітня, 20:15 — 11 серія

6 квітня, 21:10 — 12 серія

7 квітня, 20:15 — 13 серія

7 квітня, 21:10 — 14 серія

8 квітня, 20:15 — 15 серія

8 квітня, 21:10 — 16 серія

Дивіться прем’єру нового серіалу «Ворожка» вже в понеділок, 29 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ!

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