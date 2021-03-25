Телеканал СТБ і компанія IQ Production зовсім скоро покажуть містичний детектив-мелодраму про ясновидицю, яка завдяки своєму дару допомагає розслідувати кримінальні справи. Прем’єра 16-серійного фільму «Ворожка» відбудеться 29 березня о 20:15. Читайте сюжет нового серіалу просто зараз!

За сюжетом, головна героїня Катя працює медсестрою в обласному містечку. Дівчина володіє даром ясновидіння, але вважає свої містичні здібності психічним відхиленням. Волею долі вона переїжджає до столиці і починає працювати в поліцейському відділку. Там вона усвідомлює, що її дар ― зовсім не вада, і за його допомогою знаходить розгадки в заплутаних кримінальних справах. Прийнявши себе, Катя пізнає і світ справжнього кохання…

Глядачі телеканалу СТБ зможуть подивитися новий серіал «Ворожка» вже з понеділка, 29 березня, у будні о 20:15.

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