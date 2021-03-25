Телеканал СТБ и компания IQ Production совсем скоро покажут мистический детектив-мелодраму о ясновидящей, которая благодаря своему дару помогает расследовать уголовные дела. Премьера 16-серийного фильма «Ворожка» состоится 29 марта в 20:15. Читайте сюжет нового сериала прямо сейчас!

По сюжету, главная героиня Катя работает медсестрой в областном городке. Девушка обладает даром ясновидения, но считает свои мистические способности психическим отклонением. Волею судьбы она переезжает в столицу и начинает работать в полицейском участке. Там она осознает, что ее дар ― вовсе не недостаток, и с его помощью находит разгадки в запутанных уголовных делах. Приняв себя, Катя познает и мир настоящей любви…

Зрители телеканала СТБ смогут посмотреть новый сериал «Ворожка» уже с понедельника, 29 марта, в будни в 20:15.

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