29 марта в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера 16-серийного сериала «Ворожка» от компании IQ Production. Новый мистический детектив-мелодрама ― о ясновидящей, которая благодаря своему дару помогает расследовать уголовные дела. Читайте биографии актеров нового сериала прямо сейчас!

Ирина Авдеенко

Ирина Авдеенко родилась 15 апреля 1985 года в городе Сумы. По первому образованию она медик. Это иногда помогает Ирине во время работы в кино. В 2011 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, мастерская Ю. Н. Мажуги. В кино начала сниматься с 2009 года. Первыми работами были небольшие роли в лентах «Ефросинья» (Алина), «Маршрут милосердия» (Алена), «Поцелуй!» (Снежана), «Скорая помощь» (Виктория Никольская), «Личное дело» (Елена Куприянова) и др. Широкая известность к ней пришла после одной из главных ролей в криминальном сериале «Отдел 44».

Антон Батырев

Антон Батырев родился 10 июня 1981 года. Окончил театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, где учился на курсе Риммы Беляковой. Начинающего актера приняли в труппу ТЮЗа имени Киселева. Со временем и с наработанным опытом его театральные роли были по достоинству оценены критиками.

В 2008 году Антон попробовал себя в кинематографе. Яркие роли, харизма и талант сделали его востребованным артистом. На кинематографическом счету Батырева уже более девяноста фильмов. Зрителю телеканала СТБ он знаком по сериалам «Смотрящая вдаль», «Ничто не случается дважды», «Скорая помощь».

Анастасия Цымбалару

Анастасия Цымбалару родилась 10 июля 1992 года в Болграде Одесской области. В 2016 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого по специальности актер драматического театра и кино, мастерская Ю. Ф. Высоцкого. В 2014―2016 годах — актриса Киевского ТЮЗа на Липках, играла в спектакле «В поисках радости». С 2014 года начала сниматься в кино, дебютировав в медицинском сериале «Скорая помощь». Далее были работы в картинах «Дом на холодном ключе», «Майор и магия», «Не зарекайся», «Подкидыши», «Пес»-2 и др.

Известность к актрисе пришла в 2017 году, когда она сыграла одну из ключевых ролей — Яну — в мелодраме «Не могу забыть тебя» режиссера Олега Филипенко. А недавно на телеканале СТБ вышла картина Оксаны Байрак «Виновата любовь», где Анастасия сыграла одну из главных ролей вместе со своим возлюбленным Григорием Баклановым.

Григорий Бакланов

Григорий Бакланов родился 31 августа 1994 года. Одессит с детства точно знал: он рожден, чтобы стать настоящей звездой кинематографа. И первым шагом к этой цели стала детская театральная школа в родном городе, после которой он поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого на курс Ю. Ф. Высоцкого.

Именно в студенческие годы биография Григория Бакланова пополнилась первыми ролями в театре и кино. Он активно снимался в украинских фильмах и сериалах. Его дебют состоялся в короткометражном кино «Встреча». А после окончания университета Гриша стал актером Нового театра на Печерске. В 2020 году он снялся в уникальном комедийном сериале «Спіймати Кайдаша» по мотивам легендарной повести И. Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья». Также зрители телеканала СТБ полюбили Григория по ролям в картинах «Ничто не случается дважды» и «Виновата любовь».

Виктор Жданов

Виктор Жданов родился 3 марта 1968 года в селе Киселевка на Херсонщине. После школы закончил Херсонское культурно-просветительское училище на специальность «Режиссер самодеятельных театральных коллективов». Работал актером в Херсонском академическом областном театре кукол, затем в Херсонском областном украинском музыкально-драматическом театре им. Н. Кулиша.

В 2000 году Виктор Жданов стал актером Донецкого национального академического украинского музыкально-драматического театра. Но в 2014 году его жизнь резко изменилась. С началом боевых действий на востоке Украины Виктору Жданову пришлось бросить все и переехать с семьей в Киев. В столице режиссеры разглядели в нем талант и начали приглашать на съемки. Сегодня Виктор Жданов ‒ один из самых популярных и востребованных актеров в Украине. За короткий период времени он снялся более чем в 30 фильмах.

Как признается актер, одно из главных мест в его карьере занимает роль в фильме «Киборги», где Виктор сыграл старика. Его работу высоко оценили зрители.

В марте 2020 года телеканал СТБ представил новый комедийный сериал «Спіймати Кайдаша», в котором Виктор исполнил главную роль ‒ главу семейства Кайдашей ‒ Омелька. В этом же году на СТБ вышел исторический сериал «І будуть люди» по одноименной повести А. Димарова, где одну из главных ролей также сыграл Виктор Жданов.

Екатерина Варченко

Екатерина Варченко родилась 18 июля 1989 года в Прилуках Черниговской области. В школьные годы занималась танцами в Народном театре хореографической миниатюры «Апломб» при Прилукском доме культуры. Позже посещала театральную студию «Фантазия». В 2011 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, мастерская Ю. Н. Мажуги. Во время учебы подрабатывала в театральных школах и на съемках рекламных видеороликов (в частности, снималась для рекламы компании «МакДоналдс»). Еще во время учебы в театральном с 2007 года стала актрисой Нового драматического театра на Печерске.

С 2009 года начала сниматься в кино, дебютировав с роли Марины в сериале «Возвращение Мухтара»-5. Далее исполнила заметные роли в картинах «Сваты»-6 (Кузнецова), «Порох и дробь» (Вера Кольцова), «Мамочка моя» (Катя), «Женский доктор» (Жанна), «Темные лабиринты прошлого» (Ирина Белова), «Пляж» (Ляля), «Проводница» (Катя), «Подкидыши» (Саша Дубко), «Джованни», «Крепостная».

Константин Корецкий

Константин Корецкий родился 8 января 1980 года в Харькове. С 9-го класса занимался в театральном кружке. В 2000 году окончил Харьковский государственный университет искусств им. И. П. Котляревского, после чего его пригласили работать в Киевский театр марионеток. Играл Петра Трофимова в спектакле «Вишневый сад», Джонатана Свифта в постановке «Дом, который построил Свифт».

С 2004 года начал сниматься в кино. Исполнил роли в картинах «Чужие тайны» (Алик), «Неприкосновенные» (Иван Нестерович Муфрич), «Ефросинья» (Пахомов), «Сашка» (Ярик), «Узнай меня, если сможешь» (Юрка Савельев), «Лабиринты судьбы» (Денис), «По законам военного времени» (лейтенант госбезопасности Фишман), «Подкидыши» (Илья), «Забудь и вспомни» (Мозоль), «Депутатики» (Валерий Олегович Брыль), «Что делает твоя жена?» (Сергей Маслов). В 2021 году на телеканале СТБ вышла драма «Мама», где Константин исполнил одну из главных ролей ― Бодю.

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