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«Ворожка»: количество серий и график выхода

25.03.2021

Телеканал СТБ и компания IQ Production совсем скоро покажут мистический детектив-мелодраму о ясновидящей, которая благодаря своему дару помогает расследовать уголовные дела. Премьера 16-серийного фильма «Ворожка» состоится 29 марта в 20:15. Читайте количество серий и график выхода сериала прямо сейчас!

  • 29 марта, 20:15 — 1 серия
  • 29 марта, 21:10 — 2 серия
  • 30 марта, 20:15 — 3 серия
  • 30 марта, 21:10 — 4 серия
  • 31 марта, 20:15 — 5 серия
  • 31 марта, 21:10 — 6 серия
  • 1 апреля, 20:15 — 7 серия
  • 1 апреля, 21:10 — 8 серия
  • 5 апреля, 20:15 — 9 серия
  • 5 апреля, 21:10 — 10 серия
  • 6 апреля, 20:15 — 11 серия
  • 6 апреля, 21:10 — 12 серия
  • 7 апреля, 20:15 — 13 серия
  • 7 апреля, 21:10 — 14 серия
  • 8 апреля, 20:15 — 15 серия
  • 8 апреля, 21:10 — 16 серия

Смотрите премьеру нового сериала «Ворожка» уже в понедельник, 29 марта, в 20:15 на телеканале СТБ!

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