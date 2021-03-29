«Ворожка»: кількість серій і графік виходу
29.03.2021
Телеканал СТБ і компанія IQ Production покажуть містичний детектив-мелодраму про ясновидицю, яка завдяки своєму дару допомагає розслідувати кримінальні справи. Прем’єра 16-серійного фільму «Ворожка» відбудеться 29 березня о 20:15. Читайте кількість серій і графік виходу серіалу просто зараз!
Більше на тему: «Ворожка»: актори нового серіалу
- 29 березня, 20:15 — 1 серія
- 29 березня, 21:10 — 2 серія
- 30 березня, 20:15 — 3 серія
- 30 березня, 21:10 — 4 серія
- 31 березня, 20:15 — 5 серія
- 31 березня, 21:10 — 6 серія
- 1 квітня, 20:15 — 7 серія
- 1 квітня, 21:10 — 8 серія
- 5 квітня, 20:15 — 9 серія
- 5 квітня, 21:10 — 10 серія
- 6 квітня, 20:15 — 11 серія
- 6 квітня, 21:10 — 12 серія
- 7 квітня, 20:15 — 13 серія
- 7 квітня, 21:10 — 14 серія
- 8 квітня, 20:15 — 15 серія
- 8 квітня, 21:10 — 16 серія
Дивіться прем’єру нового серіалу «Ворожка» вже в понеділок, 29 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ!
Більше на тему: «Ворожка»: сюжет нового серіалу
Video: «Ворожка»: кількість серій і графік виходу
Video: «Ворожка»: кількість серій і графік виходу
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