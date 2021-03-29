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«Ворожка»: кількість серій і графік виходу

29.03.2021

Телеканал СТБ і компанія IQ Production покажуть містичний детектив-мелодраму про ясновидицю, яка завдяки своєму дару допомагає розслідувати кримінальні справи. Прем’єра 16-серійного фільму «Ворожка» відбудеться 29 березня о 20:15. Читайте кількість серій і графік виходу серіалу просто зараз!

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  • 29 березня, 20:15 — 1 серія
  • 29 березня, 21:10 — 2 серія
  • 30 березня, 20:15 — 3 серія
  • 30 березня, 21:10 — 4 серія
  • 31 березня, 20:15 — 5 серія
  • 31 березня, 21:10 — 6 серія
  • 1 квітня, 20:15 — 7 серія
  • 1 квітня, 21:10 — 8 серія
  • 5 квітня, 20:15 — 9 серія
  • 5 квітня, 21:10 — 10 серія
  • 6 квітня, 20:15 — 11 серія
  • 6 квітня, 21:10 — 12 серія
  • 7 квітня, 20:15 — 13 серія
  • 7 квітня, 21:10 — 14 серія
  • 8 квітня, 20:15 — 15 серія
  • 8 квітня, 21:10 — 16 серія

Дивіться прем’єру нового серіалу «Ворожка» вже в понеділок, 29 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ!

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Video: «Ворожка»: кількість серій і графік виходу

Серіал Ворожка- кількість серій і графік виходу серій. Скільки серій в серіалі Ворожка, читайте в матеріалі

Video: «Ворожка»: кількість серій і графік виходу

Серіал Ворожка- кількість серій і графік виходу серій. Скільки серій в серіалі Ворожка, читайте в матеріалі

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