Телеканал СТБ и компания IQ Production покажут мистический детектив-мелодраму о ясновидящей, которая благодаря своему дару помогает расследовать уголовные дела. Премьера 16-серийного фильма «Ворожка» состоится 29 марта в 20:15. Читайте количество серий и график выхода сериала прямо сейчас!

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29 марта, 20:15 — 1 серия

29 марта, 21:10 — 2 серия

30 марта, 20:15 — 3 серия

30 марта, 21:10 — 4 серия

31 марта, 20:15 — 5 серия

31 марта, 21:10 — 6 серия

1 апреля, 20:15 — 7 серия

1 апреля, 21:10 — 8 серия

5 апреля, 20:15 — 9 серия

5 апреля, 21:10 — 10 серия

6 апреля, 20:15 — 11 серия

6 апреля, 21:10 — 12 серия

7 апреля, 20:15 — 13 серия

7 апреля, 21:10 — 14 серия

8 апреля, 20:15 — 15 серия

8 апреля, 21:10 — 16 серия

Смотрите премьеру нового сериала «Ворожка» уже в понедельник, 29 марта, в 20:15 на телеканале СТБ!

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Video: «Ворожка»: количество серий и график выхода Сериал Ворожка - количество серий и график выхода серий. Сколько серий в сериале Ворожка, читайте в материале

Video: «Ворожка»: количество серий и график выхода Сериал Ворожка - количество серий и график выхода серий. Сколько серий в сериале Ворожка, читайте в материале

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