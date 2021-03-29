«Ворожка»: количество серий и график выхода
29.03.2021
Телеканал СТБ и компания IQ Production покажут мистический детектив-мелодраму о ясновидящей, которая благодаря своему дару помогает расследовать уголовные дела. Премьера 16-серийного фильма «Ворожка» состоится 29 марта в 20:15. Читайте количество серий и график выхода сериала прямо сейчас!
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- 29 марта, 20:15 — 1 серия
- 29 марта, 21:10 — 2 серия
- 30 марта, 20:15 — 3 серия
- 30 марта, 21:10 — 4 серия
- 31 марта, 20:15 — 5 серия
- 31 марта, 21:10 — 6 серия
- 1 апреля, 20:15 — 7 серия
- 1 апреля, 21:10 — 8 серия
- 5 апреля, 20:15 — 9 серия
- 5 апреля, 21:10 — 10 серия
- 6 апреля, 20:15 — 11 серия
- 6 апреля, 21:10 — 12 серия
- 7 апреля, 20:15 — 13 серия
- 7 апреля, 21:10 — 14 серия
- 8 апреля, 20:15 — 15 серия
- 8 апреля, 21:10 — 16 серия
Смотрите премьеру нового сериала «Ворожка» уже в понедельник, 29 марта, в 20:15 на телеканале СТБ!
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Video: «Ворожка»: количество серий и график выхода
Video: «Ворожка»: количество серий и график выхода
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