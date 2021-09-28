StarLightProduction приступил к производству 4-серийной драмеди с рабочим названием «Девчата». Сериал раскроет разные грани женской дружбы и вызовов, с которыми женщина сталкивается каждый день. Что известно о проекте — читайте в материале.

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По сюжету три лучшие подруги — Катруся, Инна и Вика — переживают важные жизненные этапы. Создание бизнеса, проблемы в личной жизни, взаимоотношения матери и ребенка, — все это героини обсуждают между собой при встрече. Но в один день девушки узнают, что их знакомая удачно нашла себе партнера через мобильное приложение. Более того, скоро выходит замуж! Неужели с помощью сайта знакомств можно найти свою любовь? Подруги в недоумении, почему же у них до сих пор так и не сложилась личная жизнь. Развод, плачевный опыт брака и частые неудачные свидания, — все эти неурядицы давно заставили их утратить веру в светлую и чистую любовь. Однако счастье есть, и оно так близко. Главное — научиться его замечать.

«Девчата» помогут зрителям перенестись в легкую атмосферу женской дружбы и расскажут истории, которые так знакомы каждой женщине.

Главные роли в ней исполнят полюбившиеся актеры — Наталка Денисенко, Анастасия Цымбалару, Анна Кузина и Дмитрий Сарансков.

Шоуранер проекта и креативный продюсер — Лора Мальцева. Режиссер-постановщик — Антон Щербаков. Авторы сценария — Лора Мальцева и Оксана Безрутченко.

Премьера в эфире телеканала СТБ запланирована в 2021 году.