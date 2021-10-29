2022 року на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра мелодрами з робочою назвою «Справедливість» виробництва Artforms production. Головна авторка сценарію – Тетяна Гнєдаш, режисер – Олег Масленников, оператор – Маркіян Канюка, продюсери – Тетяна Гнєдаш, Ілона Гребенюк, Дар’я Орешкевич, Сергій Ухін.

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Мелодрама «Справедливість» про те, як через сліпу і деспотичну батьківську любов руйнується доля дорослої доньки. Вона втратила можливість кохати, виховувати власних дітей і бути щасливою. Тепер їй знадобляться роки терпіння та завзятої боротьби, щоб знову здобути любов свого істинного обранця і возз’єднати сім’ю. Та чи можливо це? Невже на шляху до щастя стоїть лиходій, якого варто впустити в своє життя?

За сюжетом 18-річна Надя Матвієнко все життя перебувала під гіперопікою впливових батьків. Її долю вирішував батько. І навіть обрав для неї нареченого. Вона навчається в музучилищі за класом фортепіано. Згодом таки збирається заміж за знатного чоловіка з гідної родини. Серце Надії ще спить: у неї ніколи не було того, що в книгах і кіно називають коханням. А от слово тата — закон. Вона звикла у всьому слухатися, тому до залицянь завидного нареченого ставиться прихильно. Але все змінюється, коли в її життя вриваються справжні почуття.

Події серіалу «Справедливість» відбуваються в чотирьох різних часових рамках: 2003, 2006, 2018 та 2021 рік.

Пд час знімання дотримуються всіх заходів безпеки: температурний скринінг, масково-рукавичковий режим, наявність антисептиків, обмеження кількості людей на майданчику.

Головні ролі у мелодрамі виконають улюблені актори: Анна Сагайдачна, Руслан Корнеков, Валентин Томусяк, Таїсія Щурук, Артем Позняк, Сергій Фролов, Катерина Качан, Анна Сердюк та ін.

У серіалі «Справедливість» буде 24 серії. Дата прем’єри серіалу «Справедливість»— 2022 рік.

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