В 2022 году на телеканале СТБ состоится премьера мелодрамы с рабочим названием «Справедливость» производства Artforms production. Главный автор сценария — Татьяна Гнедаш, режиссер — Олег Масленников, оператор — Маркиян Канюка, продюсеры — Татьяна Гнедаш, Илона Гребенюк, Дарья Орешкевич, Сергей Ухин.

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Мелодрама «Справедливость» о том, как из-за слепой и деспотичной родительской любви рушится судьба взрослой дочери. Она упустила возможность любить, воспитывать собственных детей и быть счастливой. Теперь ей понадобятся годы терпения и упорной борьбы, чтобы вновь обрести любовь своего истинного избранника и воссоединить семью. Однако возможно ли это? Неужели на пути к счастью стоит злодей, которого следует впустить в свою жизнь?

По сюжету 18-летняя Надя Матвиенко всю жизнь находилась под гиперопекой влиятельных родителей. Ее судьбу решал отец. И даже выбрал для нее жениха. Она учится в музучилище по классу фортепиано. Впоследствии собирается замуж за видного мужчину из достойной семьи. Сердце Надежды еще спит: у нее никогда не было того, что в книгах и кино называют любовью. А вот слово папы – закон. Она привыкла во всем слушаться, поэтому к ухаживаниям завидного жениха относится благосклонно. Но все меняется, когда в ее жизнь вторгаются настоящие чувства.

События сериала «Справедливость» происходят в четырех разных временных рамках: 2003, 2006, 2018 и 2021 год.

На съемках соблюдаются все меры безопасности: температурный скрининг, масочно-перчаточный режим, наличие антисептиков, ограничение количества людей на площадке.

Главные роли в мелодраме исполнят полюбившиеся актеры: Анна Сагайдачная, Руслан Корнеков, Валентин Томусяк, Таисия Щурук, Артем Позняк, Сергей Фролов, Катерина Качан, Анна Сердюк и др.

В сериале «Справедливость» будет 24 серии. Дата премьеры — 2022 год

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