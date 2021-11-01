На телеканале СТБ зритель увидит долгожданное продолжение истории Кати Вербицкой. Костюмированная драма «Крепостная» расскажет о запретной любви и борьбе за собственное счастье. Узнайте количество серий и график их выхода в материале.

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Продолжение легендарного сериала «Кріпосна. Жадана любов» стартует на телеканале СТБ уже в понедельник, 1 ноября, в 20:15. Это драматическая история о судьбе крепостной Катерины Вербицкой, которая вынуждена бороться не только за свою жизнь, но и за свободу, любовь и счастье.

Погиб Андрей Жадан или нет? Кто его пырнул ножом в церкви? Получила ли свободу Катя? Какие катастрофы потянула за собой ее свадьба в Червинке?

Сериал будет выходить с понедельника по четверг в 20:15. Зрители увидят сразу по две серии легендарной истории! Посмотреть сериал можно будет только на канале СТБ!

«Крепостная» 3 сезон ― график выхода серий

1 и 2 серии — 1 ноября в 20:15

3 и 4 серии — 2 ноября в 20:15

5 и 6 серии — 3 ноября в 20:15

7 и 8 серии — 4 ноября в 20:15

9 и 10 серии — 8 ноября в 20:15

11 и 12 серии — 9 ноября в 20:15

13 и 14 серии — 10 ноября в 20:15

15 и 16 серии — 11 ноября в 20:15

17 и 18 серии — 15 ноября в 20:15

19 и 20 серии — 16 ноября в 20:15

21 и 22 серии — 17 ноября в 20:15

23 и 24 серии — 18 ноября в 20:15

Онлайн сериал «Кріпосна. Жадана любовь» будет доступен на сервисе «Київстар ТБ». 1 ноября в библиотеке «Київстар ТБ» появятся два предыдущих сезона сериала «Крепостная», каждый из которых состоит из 24 эпизодов. Серии нового, третьего, сезона будут доступны на платформе сразу после ТВ-премьеры в эфире СТБ, начиная с 1 ноября.

«Київстар ТБ» ― это платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Она доступна на пяти разных устройствах: со смартфонов, планшетов, ноутбуков, Smart TV или ТВ-тюнеров. Приложение «Київстар ТБ» доступно для всех операторов мобильной связи в Украине.

Грандиозная премьера нового сезона сериала «Кріпосна. Жадана любов» состоится в понедельник, 1 ноября. Не пропустите 1 и 2 серии «Крепостная»-3 в 20:15 на телеканале СТБ.

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