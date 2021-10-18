Телеведущая программы «Вікна-новини» Ольга Кучер стала мамой впервые в сентябре 2021 года. Они с мужем долго скрывали ее положение, ведь, по признанию ведущей, когда-то она потеряла ребенка. Ольга Кучер откровенно рассказала, как пережила трагедию, как ее поддерживает муж, и поделилась милыми подробностями жизни новорожденной дочки.

Вы очень тщательно скрывали свое интересное положение, хотя наверняка хотелось рассказать о своем счастье всему миру…

Почти два года назад мы с мужем потеряли ребенка ― на седьмом месяце беременности. У нас был мальчик… Именно поэтому я не спешила сообщать все раньше времени. Хотя в прошлый раз тоже не сильно светила животик на публике, но и не прятала его ― в соцсетях выкладывала фотографии и наслаждалась своим положением.

Что стало причиной трагедии? Были какие-то предпосылки?

Абсолютно никаких! Нормальный, здоровенький ребенок. Оказалось, я аллергик: мне назначили медицинский препарат, из-за которого случился анафилактический шок. Хорошо, что в тот момент была в больнице, ― меня смогли спасти. А вот сына ― нет…

Трудно представить, как вы пережили эту душевную травму…

Если честно, я до сих пор не пережила ее. Она не лечится. Ты просто приспосабливаешься, учишься с этим жить и говорить об этом. Четыре месяца я была на больничном ― приходила в чувства. Работала с психологом, посещала группы поддержки в общественной организации «Опіка ангела» ― она создана для мам, которые потеряли ребенка во время беременности, родов или вскоре после родов. Все это мне сильно помогло. Я немножко восстановилась и в конце концов смогла даже выйти на работу. Хотя встречи с психологом и группы поддержки не бросала. А ровно через год снова забеременела.

Были какие-то предвестники беременности?

Не было самого главного для женщин знака, на который она обычно ориентируется. Такое у меня иногда случается и, в общем-то, ничего не значит. Но в тот раз не покидало чувство, что это не просто так. Пришла в спортзал на занятие и говорю тренеру: «У меня такое ощущение… Наверное, я беременна». Он только улыбнулся и пошутил: «Да все вы так говорите! Ничего там нет». Подождала еще пару недель ― ситуация не меняется. И купила тест. Вторая полосочка, которая указывает на беременность, была такая бледная ― почти прозрачная. Я подумала, что поспешила с выводами. Хотя внутренний голос говорил: «Какие тут могут быть сомнения?». Муж очень осторожно отреагировал на эту новость ― не хотел, чтобы обнадеживалась, а потом расстроилась, если тест неправильный. Начал аккуратно намекать, что так быстро, наверное, это не могло случиться и что я вижу то, что хочу увидеть. В итоге купили еще один тест ― там уже две четкие полоски! Пошли к врачу. И он подтвердил: да, мы станем родителями!

Пол ребенка для вас отошел на задний план ― главное, чтобы с ним было все хорошо. И все же ― о ком мечтали: о мальчике или девочке?

Хотелось мальчика. И для меня, и для мужа это привычная модель семьи ― у обоих есть старшие братья. У нас со Славой тоже так получилось бы, если бы не трагические события. Но когда во время второй беременности на УЗИ выяснилось, что будет девочка, муж сказал очень мудрую вещь: «Это к лучшему. У нас не будет ощущения, что этот ребенок должен компенсировать того, которого потеряли».

Имя дочери заранее выбрали?

Да. Решили так: если мальчик ― называю я, если девочка ― муж, потому что это папина принцесса. Узнав пол ребенка, по дороге домой начали обсуждать имя. Варианты были разные, но мужу захотелось Софию. Я немножко сомневалась ― по данным Минюста это имя входит в тройку самых популярных среди новорожденных. Говорю: «Ты уверен? Софий очень много». А он отвечает: «Но ведь это моя София! И для меня она будет одна-единственная».

Какие у вас планы относительно возвращения на работу?

Они кардинально расходятся с планами моего руководства, которое хочет, чтобы вышла как можно быстрее. (Смеется. ― Прим. ред.) Я не против, потому что очень люблю свою работу. Но пока не представляю, как эту крошку можно оставить на кого-то другого. Как она будет есть? А засыпать без мамы? Да и помочь нам некому. Родители мужа в Ровенской области. А у меня только папа. Вряд ли он справится с таким маленьким ребенком. Недавно пошутил: «Буду сидеть с Софией после трех лет, когда сама начнет кушать и ходить». Так что придется, скорее всего, подумать о няне, о каком-то дежурстве со Славой, о сцеживании молока… В любом случае я не первая работающая мама, так что справимся.

Ольга Кучер замужем с 2016 года. В 2014 году журналистка Ольга Кучер стала телеведущей программы «Вікна».

Полный текст интервью Ольги Кучер читайте в новом выпуске журнала «Теленеделя» и на сайте.

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