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Те, що відчуваю, не передати словами: Ольга Кучер розповіла про народження доньки, реакцію чоловіка і втрату дитини в минулому

18.10.2021

Телеведуча програми «Вікна-новини» Ольга Кучер стала мамою вперше у вересні 2021 року. Вони з чоловіком довго приховували її стан, адже, за зізнанням ведучої, вона колись втратила дитину. Ольга Кучер відверто розповіла, як пережила трагедію, як її підтримує чоловік, і поділилася милими подробицями життя новонародженої донечки.

Ольга Кучер

Ольга Кучер by MYZYKA

Ви дуже ретельно приховували свій цікавий стан, хоча напевно хотілося розповісти про своє щастя всьому світові…

Майже два роки тому ми з чоловіком втратили дитину ― на сьомому місяці вагітності. У нас був хлопчик… Саме тому я не поспішала повідомляти все завчасно. Хоча минулого разу теж не сильно світила животик на публіці, але й не ховала його ― у соцмережах викладала фотографії та насолоджувалася своїм станом.

Що стало причиною трагедії? Були якісь передумови?

Жодних! Нормальна, здоровенька дитина. Виявилося, я алергік: мені призначили медичний препарат, через який стався анафілактичний шок. Добре, що в той момент була в лікарні, ― мене змогли врятувати. А ось сина ― ні…

Важко уявити, як ви пережили цю душевну травму…

Якщо чесно, я досі не пережила її. Вона не лікується. Ти просто пристосовуєшся, вчишся з цим жити і говорити про це. Чотири місяці я була на лікарняному ― приходила до тями. Працювала з психологом, відвідувала групи підтримки в громадській організації «Опіка ангела» ― вона створена для мам, які втратили дитину під час вагітності, пологів або невдовзі після пологів. Усе це мені дуже допомогло. Я трошки відновилася і врешті змогла навіть вийти на роботу. Хоча зустрічі з психологом і групи підтримки не кидала. А рівно через рік знову завагітніла.

Були якісь передвісники вагітності?

Не було найголовнішого для жінок знака, на який вона зазвичай орієнтується. Таке в мене іноді трапляється і, в взагалі-то, нічого не означає. Але того разу не полишало відчуття, що це не просто так. Прийшла в спортзал на заняття і кажу тренеру: «У мене таке відчуття… Напевно, я вагітна». Він тільки усміхнувся й пожартував: «Так усі ви так кажете! Нічого там немає». Почекала ще кілька тижнів ― ситуація не змінюється. І купила тест. Друга смужка, яка вказує на вагітність, була така бліда ― майже прозора. Я подумала, що поспішила з висновками. Хоча внутрішній голос говорив: «Які тут можуть бути сумніви?» Чоловік дуже обережно відреагував на цю новину ― не хотів, щоб отримала надію, а потім засмутилася, якщо тест неправильний. Почав акуратно натякати, що так швидко, напевно, це не могло статися і що я бачу те, що хочу побачити. Зрештою купили ще один тест ― там уже дві чіткі смужки! Пішли до лікаря. І він підтвердив: так, ми станемо батьками!

Стать дитини для вас відійшла на задній план ― головне, щоб із нею було все добре. І все ж ― про кого мріяли: про хлопчика чи про дівчинку?

Хотілося хлопчика. І для мене, і для чоловіка це звична модель сім’ї ― в обох є старші брати. У нас зі Славою теж так вийшло б, якби не трагічні події. Але коли під час другої вагітності на УЗД з’ясувалося, що буде дівчинка, чоловік сказав дуже мудру річ: «Це на краще. У нас не буде відчуття, що ця дитина повинна компенсувати ту, яку втратили».

Ім’я донечки заздалегідь вибрали?

Так. Вирішили так: якщо хлопчик ― називаю я, якщо дівчинка ― чоловік, тому що це татова принцеса. Дізнавшись стать дитини, дорогою додому почали обговорювати ім’я. Варіанти були різні, але чоловікові захотілося Софію. Я трішки сумнівалася ― за даними Мін’юсту це ім’я входить до трійки найпопулярніших серед новонароджених. Кажу: «Ти впевнений? Софій дуже багато». А він відповідає: «Але ж це моя Софія! І для мене вона буде одна-єдина».

Які у вас плани щодо повернення на роботу?

Вони кардинально розходяться з планами мого керівництва, яке хоче, щоб вийшла якомога швидше. (Сміється. ― Прим. ред.) Я не проти, тому що дуже люблю свою роботу. Але поки не уявляю, як цю крихітку можна залишити на когось іншого. Як вона буде їсти? А засинати без мами? Та й допомогти нам нікому. Чоловікові батьки в Рівненській області. А у мене тільки тато. Навряд чи він впорається з такою маленькою дитиною. Нещодавно пожартував: «Буду сидіти з Софією після трьох років, коли сама почне їсти і ходити». Так що доведеться, швидше за все, подумати про няню, про якесь чергування зі Славою, про зціджування молока… У кожному разі я не перша мама, яка працює, так що впораємося.

Ольга Кучер заміжня з 2016 року. У 2014 році журналістка Ольга Кучер стала телеведучою програми «Вікна».

Повний текст інтерв’ю Ольги Кучер читайте в новому випуску журналу «Теленеделя» і на сайті.

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