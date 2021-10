Телеведуча програми «Вікна-новини» Ольга Кучер стала мамою вперше у вересні 2021 року. Вони з чоловіком довго приховували її стан, адже, за зізнанням ведучої, вона колись втратила дитину. Ольга Кучер відверто розповіла, як пережила трагедію, як її підтримує чоловік, і поділилася милими подробицями життя новонародженої донечки.

Ви дуже ретельно приховували свій цікавий стан, хоча напевно хотілося розповісти про своє щастя всьому світові…

Майже два роки тому ми з чоловіком втратили дитину ― на сьомому місяці вагітності. У нас був хлопчик… Саме тому я не поспішала повідомляти все завчасно. Хоча минулого разу теж не сильно світила животик на публіці, але й не ховала його ― у соцмережах викладала фотографії та насолоджувалася своїм станом.

Що стало причиною трагедії? Були якісь передумови?

Жодних! Нормальна, здоровенька дитина. Виявилося, я алергік: мені призначили медичний препарат, через який стався анафілактичний шок. Добре, що в той момент була в лікарні, ― мене змогли врятувати. А ось сина ― ні…

Важко уявити, як ви пережили цю душевну травму…

Якщо чесно, я досі не пережила її. Вона не лікується. Ти просто пристосовуєшся, вчишся з цим жити і говорити про це. Чотири місяці я була на лікарняному ― приходила до тями. Працювала з психологом, відвідувала групи підтримки в громадській організації «Опіка ангела» ― вона створена для мам, які втратили дитину під час вагітності, пологів або невдовзі після пологів. Усе це мені дуже допомогло. Я трошки відновилася і врешті змогла навіть вийти на роботу. Хоча зустрічі з психологом і групи підтримки не кидала. А рівно через рік знову завагітніла.

Були якісь передвісники вагітності?

Не було найголовнішого для жінок знака, на який вона зазвичай орієнтується. Таке в мене іноді трапляється і, в взагалі-то, нічого не означає. Але того разу не полишало відчуття, що це не просто так. Прийшла в спортзал на заняття і кажу тренеру: «У мене таке відчуття… Напевно, я вагітна». Він тільки усміхнувся й пожартував: «Так усі ви так кажете! Нічого там немає». Почекала ще кілька тижнів ― ситуація не змінюється. І купила тест. Друга смужка, яка вказує на вагітність, була така бліда ― майже прозора. Я подумала, що поспішила з висновками. Хоча внутрішній голос говорив: «Які тут можуть бути сумніви?» Чоловік дуже обережно відреагував на цю новину ― не хотів, щоб отримала надію, а потім засмутилася, якщо тест неправильний. Почав акуратно натякати, що так швидко, напевно, це не могло статися і що я бачу те, що хочу побачити. Зрештою купили ще один тест ― там уже дві чіткі смужки! Пішли до лікаря. І він підтвердив: так, ми станемо батьками!

Стать дитини для вас відійшла на задній план ― головне, щоб із нею було все добре. І все ж ― про кого мріяли: про хлопчика чи про дівчинку?

Хотілося хлопчика. І для мене, і для чоловіка це звична модель сім’ї ― в обох є старші брати. У нас зі Славою теж так вийшло б, якби не трагічні події. Але коли під час другої вагітності на УЗД з’ясувалося, що буде дівчинка, чоловік сказав дуже мудру річ: «Це на краще. У нас не буде відчуття, що ця дитина повинна компенсувати ту, яку втратили».

Ім’я донечки заздалегідь вибрали?

Так. Вирішили так: якщо хлопчик ― називаю я, якщо дівчинка ― чоловік, тому що це татова принцеса. Дізнавшись стать дитини, дорогою додому почали обговорювати ім’я. Варіанти були різні, але чоловікові захотілося Софію. Я трішки сумнівалася ― за даними Мін’юсту це ім’я входить до трійки найпопулярніших серед новонароджених. Кажу: «Ти впевнений? Софій дуже багато». А він відповідає: «Але ж це моя Софія! І для мене вона буде одна-єдина».

Які у вас плани щодо повернення на роботу?

Вони кардинально розходяться з планами мого керівництва, яке хоче, щоб вийшла якомога швидше. (Сміється. ― Прим. ред.) Я не проти, тому що дуже люблю свою роботу. Але поки не уявляю, як цю крихітку можна залишити на когось іншого. Як вона буде їсти? А засинати без мами? Та й допомогти нам нікому. Чоловікові батьки в Рівненській області. А у мене тільки тато. Навряд чи він впорається з такою маленькою дитиною. Нещодавно пожартував: «Буду сидіти з Софією після трьох років, коли сама почне їсти і ходити». Так що доведеться, швидше за все, подумати про няню, про якесь чергування зі Славою, про зціджування молока… У кожному разі я не перша мама, яка працює, так що впораємося.

Ольга Кучер заміжня з 2016 року. У 2014 році журналістка Ольга Кучер стала телеведучою програми «Вікна».

Повний текст інтерв’ю Ольги Кучер читайте в новому випуску журналу «Теленеделя» і на сайті.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.