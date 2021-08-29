Гороскоп на 30 августа 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно позаботиться о себе, а кто должен проявить решительность? Читайте гороскоп на 30 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

Чем бы Овны ни занимались, на успех рассчитывать не стоит. На протяжении дня будут возникать ситуации, на которые вы никак не сможете повлиять. Так что смиритесь.

Телец

Вас ждет очень плодотворный день. Причем это касается не только профессиональных обязанностей. Вы почувствуете в себе силы помочь не только близким, но и малознакомым людям.

Близнецы

Вы полны решимости и настроены оптимистично. И никто не сможет помешать вам воплотить свои мечты в реальность. Так тому и быть.

Рак

В преддверии осени звёзды советуют Ракам заняться своим здоровьем. Вам необходимо пройти профилактический осмотр у врача и отказаться от вредных привычек.

Лев

Чтобы изменить свою жизнь, нужно не бояться рисковать. И у вас это отлично получается. Смело беритесь за самые сложные проекты. Не бойтесь. Если надо, вам помогут.

Дева

Вас ждет неудача. Однако не стоит сразу опускать голову и расстраиваться. Вы сумеете преодолеть все препятствия. А всё благодаря оптимизму и нерушимой вере в свои силы.

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Весы

Если верить в себя, то все задуманное сбудется. Не бойтесь делиться своими планами и желаниями. Вполне вероятно, что вы легко найдете союзников, которые и помогут вам с реализацией.

Скорпион

Если вы хотите достичь желаемого результата, прекратите медлить. Иначе удача от вас отвернется. Также звёзды советуют не совершать крупных покупок.

Стрелец

Вам предстоит проделать много работы. Причем не только за себя, но и вместо своих коллег. Научитесь говорить «нет», иначе все сядут вам на голову.

Козерог

День восстановления энергии и приятных знакомств. Звёзды сулят положительные перемены в жизни: ждите многообещающего знакомства, предложения руки и сердца или беременности.

Водолей

В попытке угодить всем вы рискуете потерять себя. Остановитесь на секундочку и подумайте: стоит ли жертвовать собственным комфортом ради людей, которые заботятся только о себе.

Рыбы

День обещает быть насыщенным. До обеда ждите приятного телефонного разговора, который полностью изменит ваши планы. А вот ближе к вечеру вы почувствуете сильную усталость.

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